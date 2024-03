Hétvégén kezdődött a rájátszás az NB II.-es kézilabda bajnokságban. Vármegyénk csapatai közül a Székács, a Mezőtúr és a Szolnok nyert, míg a Túrkeve kikapott.

Fontos meccset nyertek a címvédő Székács

Fotó: Facebook.com / Székács KE

Felsőház

Makói KC–Székács KE GÉF-PRO 20–22 (10–10)

Makó, 150 néző. V.: Kovács I., Simó A.

Törökszentmiklós: Berki – Holló 2 (2), Takács P. 4, Dócs 1, Csanádi 3, Nyeső 2, Szöllősi 1. Csere: Subicz és Rizinger (kapusok), Buday 3 (1), Sütő 3, Gelley 3, Szikszay. Edző: Szloska Krisztián.

Körülményes játékkal kezdték a felek a felsőház rangadóját. Kevés gól esett mindkét oldalon, a támadók egyaránt sokat hibáztak, a kapusok rendre a helyükön voltak. Mindezeknek köszönhetően döntetlennel zárult az első félidő, 10–10. A második játékrész is a hálóőrökről szólt, a székácsos Berki Pál kapuja közel tíz percig érintetlen maradt, miközben a vendégoldalon négy gól is született. A folytatásban továbbra is jól működött a Székács védekezése, a makóiak pedig nem tudtak mit kezdeni vele. Így idegenbeli sikerükkel fontos győzelmet szereztek a címvédő miklósiak a felsőház rajtján.

– Annak ellenére, hogy győzelemmel hagytuk el a pályát, elég sok hiányérzetem van a mutatott játékunkat illetően. Támadásban dekoncentráltak voltunk, a helyzetkihasználásunk borzalmas volt. A lényeg azonban, hogy fontos két pontot szereztünk, és tartjuk a lépést vetélytársainkkal az élmezőnyben – mondta hírportálunknak Szloska Krisztián, a Székács edzője.

Üllői KSE–Mezőtúri AFC-Syngenta 23–36 (11–15)

Üllő 100 néző. V.: Budai-Bock K., Wenzel T.

Mezőtúr: Lipták – Zalai 9, Schnetter 3, Kovács T. 7, Murányi 4, Soós B. 4, Zvolenszki 7 (2). Csere: Molnár B. (kapus), Tusjak 1, Csige, Losonc, Lengyel M. 1, Sárosi, Farkas K. Edző: Csizmadia Tamás.

Lassan melegedett játékba a listavezető mezőtúri csapat Pest vármegyei ellenfele otthonában. A 25. percben még 10–10-re álltak az együttesek, aztán sebességet váltottak a vendégek és állva hagyták ellenfelüket. A második félidőben már tetszés szerint érték el góljaikat a mezőtúriak és fölényes idegenbeli győzelemmel rajtoltak a felsőházban.

– Az első félidő végén szerencsére magunkra találtunk – nyilatkozta Csizmadia Tamás, a Mezőtúr edzője. – A második játékrészben már összeállt játékunk, így már nem tudott mit kezdeni velünk ellenfelünk. Készülünk, mert a folytatásban már mindegyik meccsünk rangadónak ígérkezik.

További eredmények: Újkígyós–Mizse KC 27–35, Orosháza–Csömör 31–29.

A felsőház állása: 1. Mezőtúr 12 pont, 2. Orosháza 11, 3. Székács 9, 4. Csömör 8, 5. Mizse KC 7, 6. Makó KC 4, 7. Üllői KSE 4, 8. Újkígyós 1.

Alsóház

Pick Szeged III.–Túrkevei VSE 34–29 (18–15)

Szeged 100 néző. V.: Bugyi T., Nász P.

Túrkeve: Kiss A. – Keresztes M. 12 (2), Keresztes I. 1, Simon I. 5, Debreczeni G. 3, Kelemen G., Szeremi 1. Csere: Jánosa (kapus), Lukács 6, Nagy I. 1, Ratkai, Debreceni B., Nagy T. Edző: Patocskai László.

Szinte végig a fiatal szegedi csapat vezetett, de a keveiek sokáig ott loholtak a nyomukban. Az utolsó tíz percben azonban bebiztosították győzelmüket a Tisza-partiak.

Békési FKC U21–Szolnoki KCSE 26–34 (11–16)

Békés 50 néző. V.: Juhász I., Szilágyi G.

Szolnok: Pallér – Arany 1, Bagdi 5, Nagy A. 4, Gál D. 2, Mihály Zs. 4, Csibrány 10 (3). Csere: Boldog és Sárai-Szabó (kapusok), Kovács I. 1, Cselovszki 5 (1), Nyikos 2, Varga R., Lénárd. Edző: Kovács Attila.

A szolnoki legénység tíz perc játék után átvette a vezetést, és ezután kézben tartotta a mérkőzést. A második félidőben már nyolcgólosra növelték előnyüket Csibrány Márkék, és értékes idegenbeli győzelmet arattak.

További eredmények: Dabas II.–Berettyó MSE 30–24, Kondoros–PLER U21 31–34.

Az alsóház állása: 1. Dabas II. 14 pont, 2. Pick Szeged III. 10, 3. PLER U21 8, 4. Szolnok 6, 5. Kondoros 6, 6. Berettyó 6, 7. Békési U21 4, 8. Túrkeve 2.