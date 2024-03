Az idei szezon már korántsem indult ilyen rosszul a Szolnoki MÁV, és a jelenlegi nyolcadik helyről akár még feljebb is léphet Horváth Csaba együttese

Dósa Zsomborra (labdával) nagyobb szerep hárul majd a tavaszi szezonban a Szolnoki MÁV-nál

Fotó: Mészáros János

Az ötödik hely reális cél lehet a fiúk számára, mindössze két pont választja el az itt tanyázó Monortól a csapatot. Vajon így látja ezt Horváth Csaba is?

– Igen, ezért dolgozunk immár közel két hónapja. Azonban arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy a kiesés szempontjából még veszélyes helyektől is mindössze hat pont választ el bennünket. Remélem, hogy az előttünk álló tizenhárom forduló alatt csak felfelé kell majd tekingetnünk.

– Hogy sikerült a felkészülésük?

– Mindent elvégeztünk, ami be volt tervezve, de nagyon hosszú volt ez az időszak. Kissé bele is fásultunk, így mindenki nagyon várja már az éles mérkőzéseket. A gyakorló meccseken sok gólt rúgtunk, de sokat is kaptunk, a bajnokságban jobban kell majd ügyelnünk a védekezésre.

– Több alkalommal is vármegyei bajnokságokban szereplő csapatokkal mérték össze a tudásukat, szándékosan tervezték így?

– Nem, túl későn kezdtük el az edzőmérkőzések lekötését, így kerültek képbe az alacsonyabb osztályú klubok. Szerencsére tudtunk játszani az Érd, a Tiszafüred és a Karcag ellen is, amelyek hozzánk hasonló játékerőt képviseltek.

– Kialakult önben a kezdő csapata?

– Igen, ha nem jön közbe sérülés, már tudom, hogy hogyan fogunk kiállni a Vasas II. otthonában. Kardos Norbert nem lesz ott az első találkozón, a két új fiú, Antal Gábor és Annus Árpád azonban szépen beilleszkedett a csapatba, és mindenképp pályára lépnek a hétvégén. A fővárosi gárda szinte minden gyakorló meccsét megnyerte, nem lesz könnyű dolgunk ellene.

– A térdoperáción átesett Pinto Mario helyettese is megvan?

– Bár Mario szépen gyógyul, lassan már futhat is, foglalkoznunk kellett a pótlásával a fiatal szabály miatt. Minden bizonnyal Dósa Zsombor lesz majd tavasszal a 18 éven aluli játékosunk, akire nagyobb szerep hárul majd.

– Tudjuk, hogy rajta kívül is vannak még fiatalok, akik bevetésre várnak...

– Többen is velünk készülnek, de általában a saját korosztályukban játszanak bajnoki mérkőzéseket. Bízunk abban, hogy a felnőtt csapat jól szerepel majd, szeretném, ha a bajnokság későbbi szakaszában néhányan bemutatkoznának majd.

Érkezők: Antal Gábor (Ajka), Annus Árpád (Cegléd)

Távozók: Busa Bence (Hódmezővásárhely), Ledacs-Kiss Bence (Cegléd)