A Falco javítani, a Szolnoki Olajbányász pedig megismételni szerette volna előző heti mérkőzésén nyújtott teljesítményét. Hiszen a Szombathely kikapott legutóbb a DEAC-tól, míg a Szolnok hazai környezetben múlta felül a Kecskemétet.

Oliver Vidin (középen) nem találta meg a nyerő taktikát, kikapott a Szolnoki Olajbányász a Falco otthonában

Fotó: Mészáros János

Mindez azonban semmit nem számít a Falco és az Olaj találkozásakor, ugyanis a két klub régóta rivalizál egymással a magyar élvonalbeli kosárlabda-bajnokságban, és kiemelt mérkőzésnek számít a ligán belül is kettejük csatája.

Fokozott figyelemmel várták tehát az együttesek a péntek esti rangadót, amelyen előzetesen arra számíthattunk, hogy bravúrra lesz szüksége a Tisza-partiaknak, ha győzelemmel szeretnének távozni Szombathelyről, a vasiak ugyanis 20–2-es mérleggel állnak a tabella élén, emellett pedig mind a tizenegy mérkőzésüket megnyerték a hazai pályán. Azonban, ha van olyan mérkőzés, ahol bármi megtörténhet, az pont az Olajbányász és a Falco összecsapása.

Ahogy azt a KTE ellen is láthattuk, ezúttal is jól zárt a Tisza-partiak védelme a meccs elején, kintről azonban a Szombathely magasemberei közül Keller Ákos és Matthews Tiby triplái is rendre beestek, ezzel pedig viszonylag korán elhúzott a Falco, 28–12-es előnnyel zárta az első negyedet. Az Olajbányásznak elsősorban támadásban akadtak gondjai, mindössze 28,6%-kal dobott a játékrészben, a vasiak pedig a hármasvonalon kívülről remekeltek, amire nem volt ellenszer.

A második felvonásban jobban kezdett az Olaj, James Eads három triplát is bevágott, és gyorsan megfelezte hátrányát Oliver Vidin együttese, 33–25. Javult tehát a Tisza-partiak játéka, Eads 4/4 triplával zárt a második tíz percben, Tibyval szemben viszont nem tudtak jól védekezni a piros-feketék, az amerikai játékos 16 pontot dobott az első félidőben, annak felét ráadásul büntetőből. A negyed végéhez közelítve ugyan öt is volt a különbség a csapatok között, a nagyszünetig viszont a Szombathely visszaállította a kétszámjegyű differenciát, 49–39.

A második félidő elején állva hagyta az Olajbányászt a Falco, támadásban és védekezésben is szétestek a Tisza-partiak, a Szombathely pedig sorra dobta a könnyű pontokat, 76–44. A felvonás végére Anthony Durham jóvoltából egy kicsit tudott faragni hátrányából a Szolnok, de a mérkőzés gyakorlatilag ezzel eldőlt, miután 77–51-el fordultak a csapatok a zárónegyedre.

Ehhez képest egy 12–2-es rohammal kezdtek a piros-feketék a negyedik játékrészben, de ezzel is csak 16 pontra csökkentették hátrányukat. Durham belelendült, és végül úgy zárta 18 ponttal zárta meccset, hogy első sikeres dobására a harmadik felvonásig kellett várni. Tizenhárom pont alá viszont már nem tudott lemenni a Szolnok, így ugyan jól játszott az utolsó negyedben, végül 88–75-re kikapott az Olajbányász Szombathelyen.

A páros negyedekben hiába remekeltek tehát a Tisza-partiak, az első és a harmadik játékrészt egyaránt 28–12-re elveszítették, ami végzetesnek bizonyult Oliver Vidin együttese számára.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 88–75 (28–12, 21–27, 28–12, 11–24)

Arena Savaria, vezette: Cziffra Csaba Zsolt, Nagy Viktor, Farkas Gábor (Dernei Gábor)

Falco: Pot 2, Tanoh Dez 2, Benke 11/3, TIBY 23/9, KELLER 8/6. Csere: Pongó Marcell 5/3, PERL 17, Kovács B. 7/3, Krivacsevics 1, Jordano, BARAC 12, Verasztó. Edző: Milos Konakov.

Szolnok: Jovanovics 10/3, Eads 12/12, Pallai 2, Thomas 6/3, WIGGINS 13. Csere: Lukács N. 6, Rudner, Révész 4, Pongó Máté 4, DURHAM 18/9. Edző: Oliver Vidin

Az eredmény alakulása.

2. perc: 2–3, 4. perc: 7–5, 6. perc: 16–10, 8. perc: 22–11, 12. perc: 31–22, 14. perc: 37–27, 16. perc: 39–32, 18. perc: 43–36, 22. perc: 55–39, 24. perc: 64–22, 26. perc: 72–42, 28. perc: 76–44, 32. perc: 79–58, 34. perc: 81–65, 36. perc: 81–68, 38. perc: 83–70.