A Tiszaföldvár SE már a tavalyi szezonban is egyedüli másodosztályú csapatként jutott el a Magyar Kupa legjobb nyolc együttese közé. Akkor a Berettyóújfalu megállította a tiszazugi gárdát, most viszont a továbbjutás reményében léptek pályára a Maglód ellen.

Döntetlent játszott az NB I.-es Maglóddal a Magyar Kupában a Tiszaföldvár SE

Fotó: Facebook.com / TiSE

Tiszaföldvár SE–Maglódi TC 1–1 (1–0)

Tiszaföldvár: Gerhát – Sindel, Székely D., Balla, Szentmiklósi. Csere: Sándor B. (kapus), Vincze P., Sipos M., Bódai, Polák, Kasik, Szécsi, Pintér V. Edző: Bozsó László.

Gólszerzők: Sindel (18.), ill. Seregy (36.)

Nem volt teljesen ismeretlen a Tiszaföldvár SE számára a Maglód, ugyanis az előző szezonban még az NB II.-ben néztek farkasszemet egymással.

Ennek megfelelően nem is illetődött meg a TiSE a mérkőzésen, sőt, a 18. percben Sindel Roland vezetéshez is juttatta csapatát, 1–0. Sokáig tartotta előnyét a Földvár, a vége előtt négy perccel viszont egyenlítettek a Pest vármegyeiek, így kialakult az 1–1-es végeredmény.

Így tehát a visszavágón dől majd el a párharc sorsa, amelyet április 3-án 21 órakor a Monori Városi Sportcsarnokban rendeznek majd.

Bozsó László: – A Maglód csapatát jól ismerjük, hiszen tavaly több mérkőzést is játszottunk velük az NB II.-es bajnokságban. Az első félidőben úgy érzem több helyzetet alakítottunk ki, amiből egyet sikerült is gólra váltani, így egygólos előnnyel mehettünk a szünetre. Mivel null-nullás állásnál is bátran játszotta az öt a négyet az ellenfelünk, így tudtuk, hogy a második félidőben is ezt erőltetik majd. Fegyelmezetten, szervezetten védekeztünk, ennek ellenére voltak lehetőségei az ellenfelünknek, sajnos a vége előtt négy perccel eredményesek voltak, így kialakult a végeredmény. Úgy gondolom, hogy ismét bebizonyítottuk, hogy mennyire egyben van a csapatunk és fel tudunk nőni, ahhoz a feladathoz, hogy a legmerészebb céljainkat is elérjük. Nagyon nehéz mérkőzés lesz a visszavágó, de bízom a csapatban, hogy jövő hét szerdán egy emberfeletti teljesítménnyel kiharcoljuk a továbbjutást.