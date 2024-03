A vármegye III. Jászság csoportjának rangadója a listavezető Újszász VVSE és a második Zagyvarékas KSE összecsapása. Mindkét együttes remek formában várja a mérkőzést, az Újszász csupán két pontot vesztett ősszel, éppen a két csapat októberi találkozóján (2–2), de ezen túl a Zagyvarékas is csak egyszer kapott ki, a tavalyi utolsó fordulóban a Jászjákóhalma ellen (2–1). Az jászságiak jelenleg a másodikok a tabellán, az Öcsöd elleni győzelemre mindenképpen szükségük van, hogy bebiztosítsák a helyüket az élmezőnyben.

Szarvák Krisztián (labdával) és Ábel Péter is gólt szerzett a két csapat legutóbbi összecsapásán a vármegye III-ban

Fotó: MW Archívum

A Kunság csoportban a Tiszaderzs visszalépése miatt csupán három mérkőzést rendeznek, az éllovas Tiszapüspöki, és a második Tiszaszőlős is pihenőt kapott a hétvégére. A Szolnok Fanatic a sereghajtó Kétpót látja vendégül, és ha otthon tudja tartani a három pontot, továbbra is versenyben marad az éremszerző helyekért. A dobogó reális cél lehet a Berekfürdőt vendégül látó Nagyivánnak is, ehhez azonban nyernie kell hazai pályán szombaton.

A forduló mérkőzései:

Jászság csoport

szombat: Újszász–Zagyvarékas, Cibakháza–Jászkisér

vasárnap: Kőtelek–Jászszentandrás, Jászjákóhalma–Öcsöd.

Kunság csoport

szombat: Nagyiván–Berekfürdő, Kengyel–Bánhalma, Szolnok Fanatic–Kétpó.

A Jászság csoport állása:

1. Újszász 34 pont, 2. Zagyvarékas 31, 3. Jászjákohalma 28, 4. Cibakháza 16, 5. Jászágó 11, 6. Jászszentandrás 9, 7. Öcsöd 9, 8. Jászkisér 7, 9. Kőtelek 5 pont.

A Kunság csoport állás:

1. Tiszapüspöki 28 pont, 2. Tiszaszőlős 26, 3.Szolnok Fanatic 23, 4. Nagyiván 20, 5. Berekfürdő 19, 6. Kengyel 14, 7. Bánhalma 11, 8. Kétpó 5 pont.