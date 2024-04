Ceglédi KE–Újbuda MAFC 88–87 (28–23, 25–27, 20–23, 15–14)

Cegléd 300 néző. V.: Mészáros, B., Sallai I., Nagy Zs.

CKE: HERENDIC 20/3, DRAGASEVICS 17/15, Kertész 3/3, CSABA GY. 15/3, CSORVÁSI 19. Csere: Horváth M, Fodor M., Berkics M. 3/3, VELKEY 11/3. Edző: Sértő Ádám.

MAFC: POLGÁRDY 20/9, ARCHIBALD 26/9, Pintér 5/3, BORDÁCS 12, Komma 2. Csere: BUZÁS 10/3, Biber 10, Katona 2, Misek. Edző: Lakits András.

Csaba György (labdával) és társai életben tartották döntős álmaikat

Forrás: Hunbasket.hu

Az eredmény alakulása: 4. p.: 10–13. 8. p.: 21–14. 14. p.: 39–32, 18. p: 44–44. 23. p.: 62–54. 28. p.: 69–66. 34. p: 80–77. 37. p.: 88–81. 39. p.: 88–85.

Pár percig felválva potyogtak a pontok a felek második meccsén. A folytatásban elsősorban a Herendic Dominik–Veljko Dragasevics–Csorvási Milán trió jó játékának köszönhetően egészen a félidő hajrájáig nyolc ponttal is vezetett a CKE. A nagyszünet előtt azonban az amerikai Amorie Archibald pontjaival kiegyenlítette hátrányát a MAFC, Herendic a dudaszó pillanatában beesett tripláját követően tértek pihenőre a csapatok, 53–50.

A fordulást követően ismét meglépett nyolc ponttal a CKE, a fővárosiak azonban ismét visszajöttek meccsbe, és kiegyenlítették hátrányukat. A záró felvonás 83–83-as állásról indult. Velkey János is elkapta fonalat, majd Kertész Dávid is bedobott egy hármast, a 37. percben 88–81-es állásnál úgy tűnt, hogy behúzzák a találkozót a hazaiak. A végjátékban azonban elkapkodták támadásaikat, míg a MAFC egy 7–0-s rohamot repesztett. Sőt az utolsó másodpercekben óriási izgalmak közepette a fővárosiak kétszer is támadtak a győzelemért, de nem tudtak élni lehetőségeikkel, így a CKE győzelemmel ért véget a felek második találkozója. A mindent eldöntő harmadik összecsapást szombaton rendezik a fővárosban.

Elismerésem a fiúknak a győzelemért, és köszönjük a közönségnek a szurkolást

– mondta hírportálunknak Sértő Ádám, a CKE edzője. – Amit az első meccs előtt megbeszéltünk most nagyrészt sikerült megvalósítanunk. Nem akarok szakmázni, egy–egy az elődöntő állása. Szombaton győzni megyünk Újbudára, mert döntőt akarunk játszani.

A másik elődöntőben a Phoenix-MT Fót 99–88-ra verte a PVSK legénységét, így ebben a párharcban is harmadik meccs fog dönteni, szombaton Pécsett.