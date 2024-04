Rangadót nyert a Székács, egylabdás meccsen veszített a Mezőtúr csapata.

Holló Alex (labdával) három góllal járult hozzá a Székács sikeréhez Orosházán a kézilabda NB II-ben

Fotó: Nagy Balázs

NB II., Felsőház

Orosházi SE–Székács KE GÉF-PRO 26–32 (15–10)

Orosháza, 160 néző V.: Nagy L., Szekeres L.

Székács KE: Berki – Holló 3, Takács P. 5, Buday 1 (1), Csanádi, Szöllősi 4, Gelley 4. Csere: Subicz és Rizinger (kapusok), Dócs 10, Sütő 4, Monoki 1, Nyeső, Szikszay. Edző: Szloska Krisztián.

A házigazdák magukhoz ragadták a kezdeményezést, gyorsan háromgólos előnyt szereztek. A soraik rendezése után a félidő közepére Holló Alex és Dócs Árpád találatainak köszönhetően a Székácsosok egalizálták az eredményt. Majd ismét egy rövidzárlat következett, az orosháziak egy 7–2-es rohammal megnyerték az utolsó tíz percet, 15-10.

A szünet után végre a pozitív arcát mutatta a törökszentmiklósi csapat, Dócs Árpádék mind lerohanásból, mind felállt fal ellen is eredményesen támadtak. Ráadásul Subicz Attila kapus nagyszerűen szállt be a mérkőzésbe, több bravúrt is bemutatott. Mindezeknek köszönhetően szűk negyedóra játék után már a vendégeknél volt az előny. Nem állt le a Székács, így az utolsó tíz percre már öt gól volt a differencia a csapatok között. Innentől már rutinosan behúzta a rangadót a címvédő miklósi alakulat.

– Borzalmas első félidőt produkáltunk, mélyen tudásunk alatt kézilabdáztunk ismét. Szerencsére volt tartás a csapatban, fel tudtunk állni ötgólos hátrányból is. A második félidőben elkezdtünk játszani, és ez hozta meg számunkra a sikert – mondta hírportálunknak Szloska Krisztián, a Székács edzője.

Mezőtúri AFC-Syngenta–Csömör KSK 32–34 (18–19)

Mezőtúr, 200 néző. V.: Gulybán O., Juhász D.

Mezőtúr: Lipták 1 – Tusjak 4, Murányi 5, Kovács T. 6, Zvolenszki 4 (2), Csige 5 (2), Zalai 6. Csere: Molnár B. (kapus), Soós 1, Lengyel, Schnetter, Losonc. Edző: Csizmadia Tamás.

Nagy csatát és sok izgalmat hozott a két élcsapat rangadója. A jól játszó vendégek a kiegyenlített első félidő után a másodikban hatgólos előnyt építettek fel, és úgy tűnt, hogy simán nyernek. A mezőtúriak azonban a hajrában visszajöttek a meccsbe, felzárkóztak egy találat távolságra, de az egyenlítés már nem jött össze.

– Negyven percen át nem voltunk elég élesek, több technikai hibát is vétettünk – nyilatkozta Csizmadia Tamás, a Mezőtúr edzője. – Utána hiába zárkóztunk fel, tipikus egylabdás meccsen veszítettünk. A legjobban azonban azt sajnáljuk, hogy elveszítettük 17 hónapon át tartó hazai veretlenségünket.

További eredmények: Üllői KSK–Újkígyós 35–32, Makói KC–Mizse KC 38–49,

A felsőház állása: 1. Csömör 14 pont, 2. Mezőtúr 14, 3. Mizse KC 13, 4. Székács KE 13, 5. Orosháza 13,6. Makó KC 6, 7. Üllői KSE 6, 8. Újkígyós 1 pont.

NB II., Alsóház

Békési FKC U21–Túrkevei VSE 39–32 (17–17)

Békés, 70 néző. V.: Grézló J., Miklós D.

Túrkeve: Kiss A. – Keresztes M. 9, Keresztes I. 4, Simon I. 3, Debreczeni G. 3, Kelemen G., Szeremi 1. Csere: Jánosa (kapus), Lukács 3, Debreceni B. 5, Nagy T., Bordács, Nagy I. 3 (3), Garaguly 1, Ratkai. Edző: Patocskai László.

Az első félidő nagy részében vezetett a jól játszó túrkevei csapat. A szünet után azonban nagyon rákapcsolt a fiatal békési együttes, amely sorra érte el találatait. A keviek pedig nem tudták velük tartani a lépést, aminek vereség lett a vége.

Kondorosi KK–Szolnoki KCSE 29–35 (12–16)

Kondoros, 100 néző. V.: Sándor Gy., Szabó B.

Szolnok: Pallér – Varga R. 4, Bagdi 2, Nagy A. 4 (1), Gál D. 4, Mihály Zs. 2, Csibrány 7 (1). Csere: Sárai-Szabó és Boldog (kapusok), Kovács I. 2, Cselovszki 4, Nyikos, Rékasi, Arany 6. Edző: Kovács Attila.

Mindössze nyolc percig vezetett a hazai gárda, aztán a szolnokiak vették át az irányítást, Varga Roland és Csibrány Márk jóvoltából, négy találattal elhúztak vetélytársuktól. A második félidőben már csak a gólkülönbség volt a kérdés, a Tisza-partiak fontos, négypontos meccset nyertek egyik riválisuk otthonában.

További eredmények: Berettyó MSE–PLER U21 36–29, Pick Szeged III.–Dabas II. 30–29.

Az alsóház állása: 1. Dabas II. 16 pont, 2. Pick Szeged III. 13, 3. PLER U 21 12, 4. Szolnok 11, 5. Kondoros 8, 6. Békés U21 8, 7. Berettyó MSE 8, 8. Túrkeve 4 pont.