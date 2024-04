Valamennyi csapatunk vasárnap 17 órakor kezdi mérkőzését az NB III. 26. fordulójában.

Mácsai László (labdával) és társai továbbra is kapaszkodnak az NB III-ban maradásért

Fotó: MW archívum

NB III., Dél-Keleti csoport

Monor SE (8.)–Szolnoki MÁV FC (5.)

Eredményesen menetel előre a Szolnok a tavaszi szezonban – a jó szereplés oka a téli felkészülésben, a következetes munkában és a csapategységben keresendő. Horváth Csaba edzőnek most a legnagyobb fejtörést az okozza, hogy kit ültessen a kispadra a kiváló teljesítményt nyújtó játékosai közül. A legutóbbi, ESMTK elleni meccs a reméltnél is simább győzelmet hozott (3-0), a sorozatos sikerek pedig tovább hizlalták a játékosok önbizalmát, ma már a negyedik helyezés sem tűnik elérhetetlennek a bajnokság végére. Ehhez azonban Monoron is győzniük kell, mostani riválisuk mindössze három mérkőzést nyert tavasszal, igaz, többnyire a mezőny első felében szereplőkkel találkozott.

Martfűi LSE (12.)–Hódmezővásárhelyi FC (3.)

Koncz Zsolt együttese két sima győzelemmel kezdte az idei szezont, majd megtorpant, azóta pedig nem igazán talált magára. Ennek ellenére nyugodtan készül a gárda, szeretnének a középmezőny végén zárni a bajnokságban. A tiszazugiak egy-két alkalommal már bizonyították, hogy ha ég a ház, képesek a bravúrra, bár ennek ellenkezőjére is akadt már példa. A vezetőség igyekezett levenni a terhet a csapatról, így ha az ellenfél kapuja előtt jobb döntéseket hoznak és fegyelmezettebbek lesznek a játékosok, akár nyerhetnek is hétvégén. Az ellenfél a bronzéremre pályázik, a találkozó érdekessége még, hogy a hazai gárda nem csak magának, a MÁV-nak is jót tenne esetleges győzelmével.

Észak-Keleti csoport

Tiszafüredi VSE (14.)–DVTK II. (12.)

Az utóbbi öt mérkőzésén tizenegy pontot begyűjtő Tiszafüred számára elérhető közelségbe került a bennmaradás. A sorsolás nehéz, a tabella első négy helyezettje közül hárommal is megmérkőznek a hajrában, de ahogy Kisvárdán győzött Dorcsák Zoltán csapata, úgy ez az élmezőny többi tagja ellen is sikerülhet. A védekezés összeállt, a legutóbbi hét alkalommal mindössze hétszer rezdült Tajti Bence hálója. A DVTK II. mindössze egy győzelmet könyvelhetett el ebben a naptári évben, ennek ellenére nem várható sétagalopp vasárnap délután. Aranyos Mózes fellépése kérdéses, a többiek játékra készek.

FC Hatvan (13.)–Karcagi SE (9.)

A Karcag tervei, miszerint közelebb kerülnének a bajnokság második felében az élmezőnyhöz, füstbe menni látszanak. Azért nincs minden veszve, az utolsó öt mérkőzés még bőven ad lehetőséget a javításra, ehhez azonban javítani kell a helyzetek kihasználásán. Varga Attila együttese ugyanis a legnagyobb lehetőségekkel sem tud élni mostanában, a védekezésben ráadásul alapvető hibákat követnek el a játékosok. Ellenfelük a kiesés ellen hadakozik, a legutóbbi három veresége előtt azonban élcsapatokkal (Putnok, Cigánd) szemben győzött. A Karcag a Tiszafürednek is besegíthet, ha pontot, pontokat csen el Hatvanból, ebben viszont a legutóbb kiállított Pataki Zalán nem lehet a segítségükre.