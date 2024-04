Ami jó hír volt a dózsások számára, hogy Jansik Dávid eltiltása lejárt, Vismeg Zsombornak rendbe jött a szeme, Teleki András pedig felgyógyult betegségéből. A vízicsata pedig 3–3-as állásról indult szombat este, amely egyik fél hetedik pontjáig fog tartani.

A fehér sapkás szolnoki csapat magbiztos győzelmét nem fenyegette veszély

Fotó: Szolnoki Dózsa/I. Cs.

Nagyon beleállt a meccsbe a hazai gárda, amely kidolgozott akciók után, szerezte góljait., hátul pedig ha a hazai blokkokon túljutott labda, többször is bravúrral védett Józsa Ottó kapus. A vendégek háromgólos hátrány után szépítettek, sőt feljöttek 4–3-ra, de Pásztor Mátyás bal felső sarokba vágódó löketével gyorsan megnyugtatottaz övéit. Mivel társai is belőtték magukat, a második negyed végére ötgólos előnyt építettek fel. A fordulást követően a kaposváriak mellett a hazaiak is elpufogtatták a labdákat, így csupán egy-egy találat született. A záró felvonásban aztán is ismét a Dózsa dominált, amely tovább növelte előnyét, és magabiztosan verte vetélytársát. Így a szolnoki csapat megszerezte a vezetést a párharcban.

SZOLNOKI DÓZSA PRAKTIKER–KAPOSVÁRI VK 14–6 (4–2, 5–2, 1–1, 4–1)

Vízilabda Aréna, 200 néző. Vezette: Vogel G., Csizmadia Zs.

SZOLNOK: JÓZSA –, Pető A. 1, PÁSZTOR 3, Jansik D. 1, Ágh, KOVÁCS GERGŐ 3, SZEGHALMI 3. Csere: Teleki, Vismeg Zs., Vámosi 2, Schmölcz, Böröczky 1, Cseh M. Edző: Hangay Zoltán

KAPOSVÁR: Kósik – Berta 1, Juhász-Szelei, Vindisch 1, Fülöp B., Pellei F. 1, Kakstedter. Csere: Szilágyi Á. (kapus), Aranyi A. 1, Dőry, SOMOGYVÁRI 2, Palatinus, Vörös T. Edző: Surányi László

Gól – emberelőnyből: 8/0, ill. 8/3.

Gól – ötméteresből: 5/5, ill. –

Kipontozódott: Pellei (31. p.).

Kiállítva (végleg, cserével): Fülöp B. (21. p.)

Így látták a szakemberek

Hangay Zoltán: – Úgy mentünk bele a meccsbe, hogy kezdés után máris domináltunk. A támadójátékunk olykor döcögött, amit védekezésünkkel tudtunk kompenzálni. Pénteken Kaposváron le akarjuk zárni a párharcot.

Surányi László: – A szolnoki csapat az első pillanattól kezdve a kezében tartotta az irányítást. A gyenge támadójátékunk pedig rányomta a bélyegét a védekezésünkre is. Csalódottak vagyunk, mert sokkal többet vártunk a mérkőzéstől. Nem adjuk fel javítani akarunk hazai medencében.