A régi, már elhasználódott füves pálya helyett nemrégiben műfüves játéktér épült a Szolnoki MÁV FC utánpótlásbázisán. A három évvel ezelőtt tehetségközponttá kinevezett egyesületben futballozó fiatalok számára ezzel újabb dimenzió nyílik a jövőben tehetségük kibontakoztatására. A néhány hete használatba vett létesítmény hivatalos átadására pénteken késő délután került sor.

Az átadáson jelen volt Szalay Ferenc polgármester is

Fotó: Nagy Balázs

Molnár Róbert moderátor bevezetőnek is szánt rövid megnyitója után Földi Sándornak a Szolnoki MÁV ügyvezetőjének adta át a szót a pályaavató szertartás indításaként. Az elnök úr mondandója elején tizenhárom évvel ezelőtre nyúlt vissza, amikor bátor vállalásnak minősítette akkori ígéretüket, miszerint több ütemben új pályákat létesítenek a rendelkezésükre álló területükön. Azóta sikerült is ezt megvalósítaniuk, sőt a három nagyméretű, egy 60x40-es, több kisebb, egy technikai, valamint a három lábtenisz pályával gyakorlatilag minden négyzetméter ki lett használva, ami lehetséges. Az új pálya az elhasználódott régi helyére létesült, az ügyvezető pedig megköszönte mindazok munkáját, akik a létesítmény magalkotásában valamilyen formában részt vettek. Rajtuk kívül Nyerges Zsolt többségi tulajdonos érdemeit is méltatta, valamint említést tett Csányi Sándor MLSZ elnökről, aki messzemenőkig támogatta a pálya megvalósításának ötletét és az irányítása alá tartozó szövetség anyagi forrásokkal is segítette a kivitelezést.