A Martfűn kívül alsóházi együttesekkel találkoznak NB III.-as csapataink.

A Pénzügyőr otthonában folytatná jó sorozatát a Szolnoki MÁV az NB III-ban

Forrás: MW Archív

NB III., Észak-Keleti csoport

Sényő FC (12.)–Tiszafüredi VSE (14.)

Két győzelem után a DEAC elleni egy pontnak is örültek a Tisza-tó partján, mert egymás utáni harmadik meccsén is veretlen maradt Dorcsák Zoltán együttese. Hátrányból mentették döntetlenre a találkozót, ami pedig a csapatért és egymásért való küzdeni tudásról is árulkodik. Ebben a szellemben kell folytatni Sényőn is, ahol egy újabb győzelemmel egy pontra közelítenék meg hétvégi ellenfelüket. Persze ezért is meg kell majd harcolni, hiszen a szabolcsiak közvetlen riválisaik ellen kapják össze magukat leginkább a tavaszi szezonban, Hatvanban és Gyöngyösön is simán nyerni tudtak. A Tiszafüred csapatában Marko Iharos továbbra sem játszhat, Gránicz Patrik és Kalmár Ferenc kisebb sérülései azonban hétvégére rendbe jöhetnek.

Karcagi SE (9.)–Gyöngyösi AK (16.)

Továbbra is döcög a nagykunsági gépezet, tavasszal mindössze az első mérkőzést sikerült megnyernie a Karcagnak. Az ezután következő öt mérkőzésből négyet is elveszített a csapat úgy, hogy még gólt sem lőtt ezeken a találkozókon, igaz, valamennyi ellenfele a tabella első feléből került ki. Ez sem mentség azonban a sikertelenségre, a szakmai vezetés elsősorban a kihagyott helyzetekkel, valamint a koncentráció hiányával magyarázza az eredménytelenséget. A Gyöngyös ellen jó alkalom kínálkozik az önbizalom helyreállítására, az önbecsülés visszaszerzésére. Ellenfelük a tavaszi első fordulóban Egerben szerzett egy pontot, azóta csak vereségek vannak a számlájukon. Caba Gabriel fejsérülése továbbra sem gyógyult meg, a többiek viszont harcra készek.

NB III., Dél-Keleti csoport

Martfűi LSE (10.)–Körösladányi MSK (3.)

Az első két tavaszi győzelem óta pontínségben szenved a Martfű. Játékára nem lehetett panasz eddig, az ESMTK elleni döntetlen pedig a bravúr kategóriájába tartozott. Az eredmények azonban mostanában nem jönnek, és a Szeged II. ellen remélt siker is elmaradt. Sőt, az év eddigi leggyengébb produkciójával rukkolt elő legutóbb a tiszazugi együttes, ami némiképp meglepetésként hatott korábbi teljesítményük alapján. A jelenlegi harmadik helyezett ellen javíthatnak Balla Zalánék, amire azért van esély, hiszen a Körösladány meglehetősen gyenge idényt fut, csupán kiesőjelölt csapatokat tudott legyőzni tavasszal. Mindenki a fedélzeten az újoncnál, ami növelheti Koncz Zsolt csapatának esélyeit.

Pénzügyőr SE (11.)–Szolnoki MÁV FC (6.)

Közönségszórakoztató, rengeteg helyzettel és sok góllal tarkított mérkőzést játszott a Szolnok a BKV Előre ellen (4–1) az előző héten. A forma tehát üdvözítő és szinte állandó, a célok viszont változtak. A korábbi, bennmaradásért indított küzdelmet felváltotta az előkelőbb pozíciókért való harc , ugyanis a harmadik helytől is mindössze öt pont választja el a MÁV-ot. Mostani ellenfele nincs túl jó passzban, tavasszal négy vereség mellett mindössze két döntetlen a mérlege, így visszaesett a tizenegyedik pozícióba. A számok alapján a mérkőzés egyértelmű esélyese Horváth Csaba gárdája, a tréner ennek ellenére nehéz mérkőzésre számít. Antal Gábor egy mérkőzésről szóló eltiltást kapott, így továbbra is Tisza Kálmán az egyik középső védő.

Valamennyi csapat vasárnap 16 órakor kezdi mérkőzését.