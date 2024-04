Labdarúgás 1 órája

Nem nyert a Szolnoki MÁV, de továbbra is harcban van a negyedik helyért

A hetek óta győztes oldalon álló Szolnok csapatától mindenki a nyerő széria folytatását várta a hétvégén. A bizakodóknak erre minden oka meg is volt, hiszen a nyolcadik helyezett Monornál erősebb gárdákat is legyőzött már a MÁV. Ezúttal azonban csak döntetlenre futotta a szolnokiak erejéből, ennek ellenére továbbra is versenyben vannak a dobogó mögötti pozícióért.

Jegesi László Jegesi László

A Szolnoki MÁV továbbra is versenyben van a negyedik helyért, és abban bízott, hogy egy Monor elleni győzelemmel még közelebb kerülhet célja eléréséhez. Dósa Zsombor (labdával) szerezte a MÁV egyenlítő találatát

Fotó: Nagy Balázs

Monor SE–Szolnoki MÁV FC 2–2 (1–1) Monor, 300 néző, vezette: Sipos Katalin (Sáfárik P., Bizderi N.) Szolnok: CSÁKI – Sitku, TISZA, Szabó R. (Demeter, 86.), Kópis – DÓSA, Lengyel B., Pelles – Antal G. (Barna V., 66.), ANNUS, Iván M. (Kardos, 74.). Edző: Horváth Csaba. Gólszerzők: Horváth L. (9.), Szabó B. (72.), ill. Dósa Zs. (31,), Annus (60.) Nem kezdett jól a Szolnok, még tíz perc sem telt el, amikor vezetést szerzett a hazai együttes. Ebben az időszakban gond volt a védekezéssel, a Monor több alkalommal is átjátszotta a MÁV hátsó alakzatát. A félidő második részére rendezte a sorokat a vendég csapat, aminek egyenlítő találat és a hajrában egy nagy helyzet lett az eredménye. Döntetlen állással fordultak a második játékrészre a mérkőző felek, amelyben a vendégek átvették az irányítást is. Annus Árpád-kapufa, majd egy szépségdíjas gól (1–2) a támadótól jelezte, hogy ezúttal sem adnák alább győzelemnél Horváth Csaba fiai. Végül egy szöglet utáni nagy védelmi hibát kihasznált a Monor (2–2), majd egy helyzete is akadt, de ezt már nem tudta gólra váltani a hazai együttes. Horváth Csaba: – Igazságos az eredmény, de úgy érzem, hogy 2–1-nél meg kellett volna tudnunk őrizni az előnyünket.

