A negyeddöntő első mérkőzésén az NHSZ-Szolnoki Olajbányász simán, húsz ponttal legyőzte Csirke Ferenc csapatát (99–79), amely bizakodásra adhat okot a keddi találkozó előtt. Azonban a Pécset nagyon nehéz legyőzni hazai pályán, az alapszakaszban ez csak a Falcónak, a Fehérvárnak és a Kaposvárnak sikerült, mellette tíz meccset is megnyert. Ebből adódik tehát, hogy az Olajbányász is kikapott a baranyaiak otthonában, 94–86-os vereséget szenvedtek a Tisza-partiak idegenben.

Pongó Máté (labdával), az NHSZ-Szolnoki Olajbányász irányítója bízik abban, hogy sok szurkoló elkíséri a csapatot Pécsre

Fotó: Nagy Balázs

NKA Universitas Pécs–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

Kedd, 18.00

Ettől függetlenül egyértelműen a győzelem a célja az Olajbányásznak, amellyel nagy lépést tehet a továbbjutás felé, hiszen ez esetben a harmadik mérkőzésen már le is zárhatja a párharcot. Ennyire viszont nem szeretnének a piros-feketék előreszaladni, és egyelőre csak a keddi meccsre fókuszálnak, ugyanis nem akarnak úgy járni, mint tavaly a Körmend ellen, amikor szintén győztek az első találkozón, majd végül 3–2-es összesítésben alulmaradtak a negyeddöntőben.

– Úgy gondolom jól játszottunk az első meccsen, védekezésben egy-két dolgon javítanunk kell majd a következő találkozón, de támadásban rendben voltunk – emlékezett vissza a múlt hét szombati mérkőzésre Pongó Máté. – Igyekszünk tanulni az elmúlt évek hibáiból, és ha lesz lehetőségünk, akkor minél előbb le szeretnénk zárni a párharcot. A második mérkőzésen a Pécs valószínűleg mindent feltesz majd egy lapra, az alapszakaszban is megmutatta, hogy hazai pályán nagyon erős csapat, nem véletlenül nyert tíz meccset is otthon. Biztosan sok néző lesz a mérkőzésen, reméljük, a mi szurkolóink is minél többen el tudnak minket kísérni és egy jó hangulatú összecsapáson nyerhetünk majd.

A negyeddöntő további mérkőzései: Kedd: Bp. Honvéd–Falco KC, 17.45 (az állás: 0–1), DEAC–ZTE, 18.30 (az állás: 0–1), Sopron–Alba Fehérvár, 19.00 (az állás: 0–1).