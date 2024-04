Nem várt könnyű feladat az NHSZ-Szolnoki Olajbányász csapatára kedden, ugyanis az NKA Pécs otthonába látogatott a negyeddöntő második mérkőzésén. A baranyaiak vendégeként az alapszakaszban is megszenvedtek az ellenfelek – többek közt a piros-feketék is kikaptak 94–86-ra –, nem véletlen, hogy 10–3-as mérlegük volt a hazai környezetben.

Demajeo Wigginsnek (labdával) és társainak meg kellett küzdenie az NHSZ-Szolnoki Olajbányász sikeréért

Fotó: Nagy Balázs

A Pécsnél sérüléséből felépült Meleg Gergő és Herger Salamon, Kerpel-Fronius Gáspár pedig orrtörése ellenére is vállalta a játékot, így teljes kerettel vágott neki Csirke Ferenc együttese a meccsnek.

Ahogy Pongó Máté a beharangozóban is elmondta, a Pécs egy lapra feltett mindent, ez meglátszódott a találkozó korai szakaszában, 9–3-as rohanással kezdte a mérkőzést. Lendülete a folytatásban sem tört meg, volt, hogy tizenegy ponttal is elhúzott Csirke Ferenc együttese az első negyedben (26–15). Az Olajbányász nem kezdett jó dobóformában (29%), ráadásul öt labdát is elszórt. Ami pozitívum viszont az előző mérkőzéshez képest, hogy büntetőit mind értékesítette (7/7), de így is kilencpontos hátrányból zárt az első tíz percben Oliver Vidin csapata, 26–17.

Hiába kezdték 7–0-val a második felvonást a piros-feketék, a Pécs ismét el tudott lépni, és tartotta tíz pont körüli előnyét. Mezőnyből valamelyest javult ugyan az Olajbányász, azonban ez kevés volt ahhoz, hogy átvegye az irányítást, így ebben a játékrészben is inkább csak futott az eredmény után, 46–39.

Egyértelműen jobban jött ki Oliver Vidin együttese a második félidőre, a negyed közepére le is dolgozta hátrányát, James Eads büntetőjével egyenlített, Lukács Norbert zsákolásával pedig már a vezetést is átvette – először a meccsen – az Olajbányász 54–56. Ellépni viszont nem tudott, fej-fej mellett haladtak a csapatok, így egálról várhatták a záró felvonást, 63–63.

Pongó triplájával és Anthony Durham közelijével indult az utolsó tíz perc, így ötpontos Olajbányász-előnynél Csirke Ferenc nagyjából fél perc után időt is kért, 63–68. A lehetőségei megvoltak a Tisza-partiaknak, hogy kétszámjegyűre növeljék a különbséget, de többször is kimaradtak a tiszta dobások kívülről, így a végéig izgalmas maradt a találkozó. Másfél perccel a vége előtt Fahrudin Manjgafic triplájával egy pontra csökkent a különbség, Ibrahim Durmo hármasával pedig fordított a Pécs (80–78), és már csak 33 másodperc maradt hátra az időből. Támadhatott az Olaj, Dustin Thomasszal szemben viszont szabálytalankodtak, az amerikai magasember viszont csak az egyik büntetőjét dobta be a kettőből. Manjgafic a túloldalon viszont mindkét büntetőjét beszórta, 82–79. Tizennégy másodperc maradt az órán, az Olajbányásznak pedig már csak egy támadása maradt, James Eads kapta meg a labdát, aki bevágott egy hárompontost, ráadásul Jordan Walker faultolt vele szemben, így nemcsak egyenlítettek a piros-feketék, de a vezetésre is megvolt a lehetőségük. Eads nem hibázta el a büntetőjét, a túloldalon pedig Manjgafic dobása kimaradt, így 83–82-re nyert az NHSZ-Szolnoki Olajbányász és 2–0-ra vezet a Pécs ellen, pénteken hazai pályán pedig le is zárhatja a párharcot.

NKA Universitas Pécs–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 82–83 (26–17, 20–22, 17–24, 19–20)

Pécs, Nemzeti Kosárlabda Akadémia, Fűzy Ákos Centerpálya, vezette: Cziffra Csaba Zsolt, Montgomery-Tóth Cecília, Kovács Nimród (Fekete László)

Pécs: NIKOLIC 15/6, Kovács P. 8/6, DURMO 17/9 MANJGAFIC 14/3 Herger 4. Csere: Kerpel-Fronius 6/6, Walker 9/3, Scherer 5, Meleg, Henry 4. Edző: Csirke Ferenc.

Szolnok: JOVANOVICS 16/6, EADS 12/3, Rudner, LUKÁCS N. 14/3, WIGINS 6. Csere: Pallai, THOMAS 18/6, Révész, Pongó 11/9, Durham 6. Edző: Oliver Vidin.

Az eredmény alakulása.

2. perc: 9–3, 4. perc: 12–8, 6. perc: 14–12, 8. perc: 23–15, 12. perc: 29–24, 14. perc: 34–24, 16. perc: 39–28, 18. perc: 41–33, 22. perc: 48–43, 24. perc: 54–48, 26. perc: 54–56, 28. perc: 59–60, 32. perc: 65–70, 34. perc: 66–73, 36. perc: 69–73, 38. perc: 72–77.