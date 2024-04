Tizedik kupagyőzelmét ünnepelte hétvégén a Szolnoki Olajbányász a budapesti BOK Sportcsarnokban, miután a szombati elődöntőben 87–70-re legyőzte az NKA Pécset, a fináléban pedig a Szegedet múlta felül 96–80-ra, így Oliver Vidin szűk két hónappal kinevezését követően megszerezte első aranyérmét a csapattal. A piros-feketék két év után hódították el ismét a trófeát, ráadásul akkor is a Szedeák ellen nyertek a döntőben.

Oliver Vidin másfél hónappal a kinevezése után kupagyőzelmet ünnepelhetett a Szolnoki Olajbányász csapatával

Fotó: Dömötör Csaba/ Nemzeti Sport

Így látták a szakemberek a Magyar Kupa döntőjét

Oliver Vidin, a Szolnoki Olajbányász vezetőedzője: – A játékosok nagy erőfeszítéseket tettek ezért a kupáért, elismerésem nekik. Örülök, hogy máris megszereztem az első trófeámat Magyarországon, de én csak egy része vagyok a csapatnak, igyekeztem segíteni a srácoknak. Ezzel még nem fejeződött be a munkánk, harcolunk tovább, szombaton kezdődik a bajnoki rájátszás, arra kell koncentrálnunk és minél hamarabb elfelejteni, ami ezen a hétvégén történt.

Simándi Árpád, az SZTE-Szedeák vezetőedzője: – Összességében most csalódott vagyok, mert azt gondolom, volt esélyünk. A második negyed végén, de leginkább a harmadik negyed elején másfajta Szolnokot láthattunk a pályán és erre rosszul reagáltunk, nem volt válaszunk az agresszív védekezésre. A dobások sem úgy ültek, mint az elődöntőben, sokat hibáztunk, ennek következtében a védekezésünk is kissé szétesett, elfáradtunk. Büszke vagyok a srácokra, negyven percen keresztül küzdöttünk, megtettünk mindent azért, hogy miénk legyen az aranyérem, sajnos nem sikerült megszerezni.

– Nagyon jól játszott a Szeged, igazából extra dobásokat dobott, illetve ha kihagyta, akkor leszedte a lepattanót – értékelt a mérkőzés után Pongó Máté, a Szolnoki Olajbányász irányítója. – Nem védekeztünk jól, nem voltunk elég koncentráltak az első félidőben. A második játékrészben tudtunk változtatni, jól védekeztünk, voltak gyors indítások, kialakult egy nagyobb különbség, amit meg tudtunk tartani a végéig. A szünetben az edző felhívta a figyelmünket arra, hogy nem mindennap játszik az ember kupadöntőt és legyünk kicsit élesebbek, emiatt tényleg agresszívabban jöttünk ki a második félidőre sokkal.

– Kevesen számítottak arra, beleértve magunkat is, hogy döntőt játszunk a hétvégén – nyilatkozta Bognár Kristóf, a Szeged magasembere. – Azért bíztunk benne, mert szerintem látszott szombaton az elődöntőben, hogy mindenki kitette szívét-lelkét és meg is lett ennek az eredménye, de bennem azért nagy hiányérzet van. Nagyon közel kerülsz ilyenkor ahhoz, hogy a topon legyél és sajnos nekünk a következő időszakban már nem lesz lehetőségünk előrefele játszani, visszafele kell néznünk, és most lett volna esélyünk a leggyönyörűbb érmet megszerezni. Nekem még nem adatott meg az aranyérem, és nagyon szerettem volna, hogy ez sikerüljön.

Sok ideje azonban nincs pihenni a csapatoknak, hétvégén ugyanis kezdődik a bajnoki rájátszás, a negyeddöntőben a Szolnoki Olajbányász szombaton 18 órakor az NKA Pécset fogadja majd a Tiszaligetben.