A főbíra szerint Magyarország mindig is erős volt a sakkban.

– Ha visszatekintünk az elmúlt 15-20 évre, akkor láthatjuk, hogy remek korcsoportos bajnokaink voltak. Nyilván a koronavírus-járvány időszaka erre is hatással volt, de mostanában újra megjelent az a gyermeksereg, mely komolyabban is érdeklődik a sportág iránt. A mostani megméretésen például akad olyan fiatal is, aki 2018-as születésű, ami bevallom, melengeti a szívem. Mindez azt bizonyítja, hogy a sportnak igenis van jelene és jövője is! – fűzte hozzá a szakember a szolnoki versenyen.