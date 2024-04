A tavaszi remeklésről faggattuk Horváth Csaba vezetőedzőt, aki a kiváló szereplés okait boncolgatva kissé visszább nyúlt az időben.

Horváth Csaba (jobbra) és Nádházi Ákos (középen) a szakmai munkáért felelősek

Fotó: Mészáros János

– Az előző bajnokság tavaszi szezonja már jelezte, hogy a csapat magához tért a kezdeti gyengélkedésből. Tavaly nyáron azonban hat meghatározó, korábban magasabb osztályt is megjárt futballista hagyta el a klubot, így gyakorlatilag kezdhettünk mindent elölről. Helyükre zömmel saját nevelésű játékosok kerültek, akiktől csodát nem várhattunk. Maradt azért egy mag, amelynek tagjai a fiatalokkal kiegészülve egy közepes őszt produkáltak, és a korábbi bennmaradás helyett célunkat a 6-10. hely valamelyikének elérésére módosítottuk – árulta el a mester.

A tíz tavaszi mérkőzésből azonban nyolcat megnyertek, ami jócskán felülmúlta várakozásaikat.

Belátták a játékosok, hogy több kell a sikerhez

– Ősszel volt bennünk hiányérzet, hiszen akkor is domináltunk a mérkőzések többségén, így a jól sikerült téli felkészülésünk után egy jobb folytatásban bíztunk. A játékosok elfogadták, és belátták, hogy csak jó fizikai állapotban tudnak sikeresek lenni – mondta hírportálunknak Horváth Csaba.

A tréner beszélt arról is, hogy a rutinos játékosok hétről hétre jó teljesítményt nyújtanak, a két éve még fiatalnak számító korosztály mára beérett, az utánpótlás korúak közül pedig bárki is kap lehetőséget, megbízható teljesítményt nyújt. Látszik, hogy nagyon együtt van a csapat, és ami eddig nem volt jellemző, kiszolgálja közönségét is, az eddigi négy tavaszi hazai találkozó rúgott góljainak átlaga négy fölött van.

Evés közben nőtt meg az együttes étvágya

Az étvágy pedig folyamatosan nőtt, most már az első ötben szeretne végezni az együttes, melyre minden esélye meg is van. Úgy tűnik, hogy az utánpótlás adott, a tizennyolc év alatti fiatalok a keret egyharmadát alkotják, beépítésük folyamatosan történik. Közülük van olyan, akit már egy teljes mérkőzésen lehet szerepeltetni, többségükre egyelőre részfeladatokat bíz a szakmai stáb.

A rendszeresen mérkőzésekre járóknak az is feltűnhetett, hogy Pinto Mario sajnálatos térdsérülése óta ilyen okokból gyakorlatilag nincs hiányzója a csapatnak. Erről már a gárda fizikális felkészítéséért felelős erőnléti edzője, Nádházi Ákos beszélt hírportálunknak.

Ez is hozzájárult a sikeres tavaszukhoz

– A sérülések megelőzésének, illetve a megfelelő erőnlét fenntartásának céljából nemcsak a felkészülés alatt végzünk konditermi edzéseket, illetve különböző futásokat, hanem szezon közben is. A tréningek előtt pedig kötelezően, prevenciós jelleggel bevezettünk egy úgynevezett mobilizációs protokollt, mellyel a játékosok edzésre való közvetlen felkészülését segítjük. A sok erősítéssel kezdetben a játékosok nem voltak teljesen kibékülve, de ahogy észrevették ezek pozitív hatásait, mindennapi rutinná és elfogadottá váltak ezek számukra. Úgy gondolom, hogy mindezek együtt is hozzájárultak az eddigi sikeres tavaszi szereplésünkhöz – fejtette ki a szakember.