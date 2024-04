Eredményeik alapján mindkét csapat kiváló formában várta kettejük találkozóját, a Szolnoki MÁV neve mellett sikerein túl mindössze egy vereség szerepelt, míg vendégeik ugyanannyi győzelem mellett csak egy döntetlen árválkodott tavasszal. Nem csoda, hogy a szokottnál több néző volt ezúttal kíváncsi a mérkőzésre.

Továbbmenetel a Szolnoki MÁV az NB III.-ban

Fotó: Mészáros János



NB III., Dél-Keleti csoport, 25. forduló

Szolnoki MÁV FC–ESMTK 3–0 (2–0)

Szolnok, Tiszaligeti stadion 700 néző, vezette: Németh Gergely (Németh B., Varga L.)

Szolnok: CSÁKI - Sitku (Dudok 79.), Tisza, SZABÓ R., KÓPIS - LENGYEL B., PELLES (Demeter 79.), Dósa Zs. (Fazekas M. 62.) - Antal (Barna 79.), ANNUS, Iván M. (Kardos 69.). Edző: Horváth Csaba.

Gólszerzők: Tagai (25. – öngól), Annus (42., 51.)

A második és az ötödik helyezett találkozója tapogatózó játékkal indult, egyik csapat sem kockáztatott, így a kapuk tizenöt percig egyáltalán nem forogtak veszélyben. Az első lehetőség Iván Milán előtt adódott, akinek egy szép támadás után leadott lövésébe léptek bele a védők. Az ESMTK is egyre feljebb merészkedett a folytatásban, de biztonságos védekezését egy pillanatra sem adta fel. A Szolnok kereste a réseket, a hibapontot ellenfele hátsó alakzatában, amelyet meg is talált, igaz, kellett ehhez egy kis segítség is a vendégek részéről – Pelles Patrik bal oldali beadását a védő Tagai András továbbította saját kapujába (1–0). A vezetés megszerzése után sem ültek rá az eredményre Lengyel Béláék, támadásban maradt a csapat – a fővárosiak csak szórványos ellentámadásokra voltak képesek. Az újabb helyzetet Annus Árpád hagyta ki, egy szép labda átvétel után lőtt mellé, labdájába azonban egy ellenfél is beleért. Az ezt követő szögletből már nem hibázott a center, Pelles beadását biztos lábbal értékesítette a szünet előtt(2–0).