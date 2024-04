A Szolnoki Olajbányász tavaly a harmadik helyen zárt a Zsíros Tibor Magyar kupában, miután az elődöntőben 82–76-ra kikapott a Soprontól, a bronzmeccsen viszont javítani tudott, és 100–77-re legyőzte a Kecskemétet.

Remekül játszott az első félidőben a Szolnoki Olajbányász, melynek köszönhetően magabiztosan nyert a Pécs ellen a Magyar Kupa elődöntőjében

Fotó: Dömötör Csaba/ Nemzeti Sport

Az idei kiírásban azzal a céllal utaztak Budapestre a piros-feketék, hogy a bronznál fényesebb érmet szerezzenek. Ehhez elsőként az NKA Pécset kellett legyőzniük a négy között. A kupa első elődöntőjében nagy meglepetésre a Szeged 96–87-re legyőzte a Falcót, így a Szedeák jutott elsőként a fináléba.

A két csapat két héttel ezelőtt az alapszakaszban találkozott egymással, akkor egy harcos mérkőzésen végül 68–64-re győzött Oliver Vidin együttese, ezt az eredményt pedig a Magyar Kupa elődöntőjében is szerette volna megismételni.

Sztrahinja Jovanovics pontjaival kezdődött a mérkőzés az Olajbányász részéről, hozzá csatlakozott Rudner Gábor, James Eads és Lukács Norbert is, három és fél perc után 12–4-es állásnál ki is kellett kérnie első idejét Csirke Ferencnek. Remek dobóformában kezdték a piros-feketék a meccset, mindössze két próbálkozásuk maradt ki, miközben a védekezésük rendben volt, a triplavonalon kívülről pedig hat kísérletük is bement, így tizenkétpontos előnyt dolgoztak ki a negyed végéig, 18–30.

Nem hagyott alább a szolnokiak lendülete a folytatásban sem, s bár dobóformája némileg visszaesett, előnyét így is tudta tartani. Oliver Vidin csapatának védekezése jól zárt, kintről csupán 15%-kal dobott a Pécs, míg az Olajbányász pontjainak több mint a felét triplából szerezte – 17 kísérletéből 10 volt sikeres az első húsz percben, így magabiztos tizennégypontos vezetéssel vonulhattak a nagyszünetre a Tisza-partiak, 34–48.

A fordulás után kissé esett a mérkőzés színvonala, az Olajbányász ráadásul bele is kényelmesedett egy kicsit a meccsbe. A Pécs zárkózott, két és fél perccel a felvonás vége előtt pedig benézett tíz pont alá (53–61) is. Oliver Vidinnek időt kellett kérnie, hogy felrázza tanítványait. Ez nem sikerült, tovább csökkentette hátrányát a baranyai együttes, és így izgalmassá tette a záró negyedet, 57–61.

Anthony Durham vezérletével egy 8–0-s rohammal ismét ellépett az Olajbányász a negyedik játékrész elején, és visszaállította a kétszámjegyű különbséget, Csirke Ferenc pedig gyorsan szünetet is kért, 59–71. Ezt követően sem tudott közelebb kerülni a Pécs, a szolnokiak tovább növelték előnyüket, és így végül tizenhét ponttal megnyerték az összecsapást, 70–87.

Ezzel pedig a Szolnoki Olajbányász bejutott a Magyar Kupa döntőjébe, ahol a Szeged lesz az ellenfele vasárnap este 20 órakor.

NKA Universitas Pécs–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 70–87 (18–30, 16–18, 23–13, 13–26)

Budapest, BOK Sportcsarnok, vezette: Cziffra Csaba Zsolt, Nagy Viktor, Söjtöry Tamás Ferenc (Hartyáni Zsolt)

Pécs: NIKOLIC 8, Kovács P. 6/3, DURMO 20, Manjgafic 9/3, Herger 8. Csere: WALKER 12/3, Kerpel-Fronius, Scherer 3/3, Lados, Henry 4. Edző: Csirke Ferenc.

Szolnok: JOVANOVICS 12/6, Eads 10/6, Rudner 9/9, LUKÁCS N. 8, Wiggins 3. Csere: DURHAM 12/6, Pongó 6/6, Sebők, Révész 2, THOMAS 10, Pallai 12/12, Vincze R. 3/3. Edző: Oliver Vidin.

Az eredmény alakulása.

2. perc: 4–8, 4. perc: 6–12, 6. perc: 13–20, 8. perc: 18–26, 12. perc: 21–36, 14. perc: 25–39, 16. perc: 28–44, 18. perc: 29–44, 22. perc: 38–50, 24. perc: 41–57, 26. perc: 49–61, 28. perc: 55–61, 32. perc: 59–68, 34. perc: 59–74, 36. perc: 63–76, 38. perc: 66–79.