Az első mérkőzésen a Tiszaföldvár SE hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Maglóddal, így győzelmi kényszerben utazott a meccsre.

A találkozó nagy csatát hozott, a csapatok nem bírtak egymással, így gól nélkül telt el az első játékrész. A fordulást követően is sokáig érintetlenek maradtak a hálók, a vége előtt egy perccel viszont betalált a Maglód, így 1–0-ra megnyerte a mérkőzést. Összesítésben így 2–1-el a Pest vármegyei csapat jutott be a legjobb négy közé, a Tiszaföldvár számára pedig tavalyhoz hasonlóan idén is a negyeddöntő jelentette a végállomást.

Maglódi TC–Tiszaföldvár SE 1–0 (0–0)

Tiszaföldvár: Gerhát – Sindel, Székely D., Balla, Szentmiklósi. Csere: Sándor B. (kapus), Vincze P., Sipos M., Bozsó, Bódai, Pintér V., Ficsor, Benedek Zs., Kasik. Edző: Bozsó László.

Gólszerző: Jenei (39.).