Jól kezdett a Tiszafüred, a várakozásoknak megfelelően mezőnyfölényt harcolt ki. Az egyik lehetőségükből Dimitrije Antic révén meg is szerezték a vezetést, Aranyos Mózes sérülés miatti korai kiválása azonban érzékenyen érintette a csapatot. Gránicz Patrik így is tovább növelte előnyüket (2-0), de a két gólos vezetés érthetetlen módon elkényelmesítette a vendégeket. Kapkodni kezdtek, szinte semmi nem jött be, ennek következtében a Gyöngyös is előrébb merészkedhetett.

A második félidőben sem sikerült rendezni a sorokat, de Mácsai László révén így is be lőtte a harmadikat a Facultas, de szinte azonnal szépített a sereghajtó (1-3). Nem tudta tehát lezárni a mérkőzést Tisza tó parti alakulat, a hazaiakat a mérkőzés lefújásáig sem sikerült megtörniük. Ha nem is forgott veszélyben a Tiszafüred győzelme, az utolsó pillanatig koncentrálni kellett, hogy megőrizzék előnyüket.

Dorcsák Zoltán: Amiért jöttünk, azt teljesítettük. Remélem, hogy az utolsó öt mérkőzésen szerzett tizenegy pont kellő erőt ad nekünk a bajnokság hajrájában.