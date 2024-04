Mindkét csapat a vármegye I-ben maradásért harcol.

Nehéz meccs vár a piros mezes Kenderesre, a Kunhegyes ellen biztosítaná be a bennmaradást a vármegye I-ben

Fotó: Mészáros János

Kunhegyes–Kenderes

Szombat, 16.30

Ősszel Kenderesen csapott össze a két együttes, a hazaiak vezetőedzője, Csillag Sándor éppen azon a meccsen debütált a kispadon, rögtön egy 4–1-es győzelemmel.

Jelenleg kilenc pont választja el a csapatokat a tabellán, és mindkét gárdának jól jönne a szombati győzelem. A sereghajtó Kunhegyes az utolsó szalmaszálak egyikébe kapaszkodna a kiesés elleni küzdelemben, a Kenderes pedig a nehéznek ígérkező hátralévő meccsei miatt biztosítaná be már most a bennmaradást.

A Kenderes hét forduló után tudott újra nyerni a múlt héten, a kiesőjelölt Cserkeszőlőt győzte le 4–0-ra, a Kunhegyes viszont tavasszal pontot, pontokat csent el az alsóházi csapatoktól, 1–1-es döntetlent játszott a Cserkeszőlővel, és 3–1-re nyert a Kunszentmárton ellen.

Mindkét oldalon sok a sérült, a Kunhegyesnél nem számíthatnak Andusek József, Fábián Bence, Tyukodi Attila, Házi Norbert valamint Kis Attila játékára. A Kenderesnél Hetrovicz Gábor és Balogh Tibor még a Mezőtúr elleni kupameccsen sérültek meg, előbbi húzódása nem jött rendbe, utóbbinak a válla repedt el, mellettük pedig Balla Dávid sem bevethető.

Mesterszemmel

Rózsa István, a Kunhegyes vezetőedzője:

– Nem vagyunk a legjobb helyzetben, szegény embert az ág is húzza. A szezon hajrájára sok sérült játékossal számolunk, kénytelenek vagyunk az ifiből pótolni a hiányzókat. Nehéz meccsre számítunk szombaton, de mindent megteszünk, hogy otthon tartsuk a három pontot. Továbbra sincs konkrét célkitűzésünk a helyezésekkel kapcsolatban, ha kell, akkor jövőre a másodosztályban építjük újra a csapatot. Ehhez azonban sokat kell fejlődnünk a jövőben csapat- és város szinten is. Szeretnénk, hogy többet hangozzon el a meccseinken a „Hajrá KESE!”

Csillag Sándor, a Kenderes vezetőedzője:

– A játékosok megértették a kiesési rangadók tétjét, erre volt a példa a múlt heti siker is a Cserkeszőlőn ellen, ahol végre megtört a jég, és egy nagyon hosszú nyeretlenségi szériánk szakadt meg. A hangulattal eddig sem volt baj, most meg pláne nincs. Ha nem akarunk a legvégén körmöt rágni, akkor a Kunhegyes elleni meccset is be kell húznunk. A nálunk előrébb jegyzett csapatokkal szemben is sok helyzetünk volt, azonban ezek kihasználásában borzasztóan teljesítettünk. Ha az elejétől a végéig összpontosítunk, akkor megnyerhetjük a mérkőzést. Szurkolóink nagy számban érkeznek majd, kell is majd a tizenkettedik ember a szomszédvári rangadón.

A Vármegye I. 25. fordulójának további párosításai

Szombat: Törökszentmiklós–Jánoshida, Mezőtúr–Tiszagyenda, Jászberény–Szajol, Kunszentmárton–Jászfényszaru, 16.30.

Vasárnap: Kisújszállás–Rákóczifalva, Lurkó Focimánia–Tószeg, Cserkeszőlő–Tiszaföldvár, 16.30.