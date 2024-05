A Ceglédi VSE a budapesti Neptun VSC otthonába látogatott az OB I/B. 23. fordulójában



Neptun VSC–Ceglédi VSE 12–14 (1–3, 5–3, 3–4, 3–4)

Budapest, Hajós Alfréd Sportuszoda, 50 néző, vezette: Ercse Norbert, Kun György

Cegléd: Hörömpő – MAGYAR B. 3, Reményi, Szirmai, Kovács M., Bukta, TURCSÁNYI 3. Csere: PATAKI G. 1, Leé, Fábián, Kakuk 1, NAGY R. 6, Veres. Edző: Sűrű Dezső.

Gól – akcióból: 25/9, ill. 17/7.

Gól – büntetőből: 3/2, ill. 2/2.

Gól – emberelőnyből: 4/1, ill. 5/4.

Bár a tabella utolsó helyezett csapatával találkozott a Cegléd, két alapemberének hiányában nehéz mérkőzésre számított a fővárosban. Nem is csalatkozott, hiszen a viszonylag sima első negyed után a másodikban többször is sikerült egyenlítenie a Neptunnak. Játékosaik jól használták ki vendégeik védekezési hiányosságait – Sűrű Dezső edző fiai képtelenek voltak ellógni ellenfelüktől. A harmadik felvonásban sem tudta stabilizálni hátsó alakzatát a Cegléd, így továbbra is szoros volt a mérkőzés. De legalább előnnyel indult a záró játékrész, amelyben – elsősorban Nagy Richárd gólerős pólójának köszönhetően – már négy góllal is vezetett a vendég gárda, ebből pedig kettőt meg is tartott a végére.

Sűrű Dezső: – A remek napot kifogó Neptun alaposan megnehezítette a dolgunkat, nagyon meg kellett küzdenünk a győzelemért. Örülök, hogy egy újabb ifjúsági játékos, Fábián Olivér is bemutatkozhatott a felnőttek között.