A Szolnoki KKK 23 éves kajakosa, Csikós Zsóka, Kőhalmi Emesével (Kovács Katalin Akadémia) párban előbb szerdán az olimpiai kvalifikációs versenyen tette vízre hajóját az 500 méteres távon. A duó számára nem úgy sikerült a délelőtti előfutam, ahogy eltervezték, ugyanis negyedik helyükkel lemaradtak az egyenes ági továbbjutásról. A középfutamot viszont megnyerték, és bejutottak a délutáni fináléba, ahol azonban nem sikerült nyerniük, a fiatal magyar páros a hatodik helyen ért célba. Azt tudni kell, hogy csak a győztes holland duó szerzett kvótát Párizsra.

A Csikós Zsóka (elől), Kőhalmi Emese páros a hétvégi világkupán is vízre száll majd

Forrás: MKKSZ / Instagram

Csikós Zsóka a hétvégi világkupán is Kőhalmival indul majd 500 méteren. Sőt, Zsóka az ezen a távon rajtoló négyes hajónak is tagja lesz, valamint 5000 méteren is rajthoz áll majd.

A para-világbajnokságon pedig a több nagy világversenyt is megjárt tiszafüredi kajakos, Kiss Erik lesz érdekelt, aki a KL3-as hajóosztályban indul majd az éremért, valamint az olimpiai kvótáért.