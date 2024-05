Szeptembertől indul az Invictus SC jóvoltából a Varga Tamás pólósuli

– Hosszú tárgyalások eredménye ez, hogy létrejöhet Szolnokon a Varga Tamás pólósuli – nyilatkozta Mohi Márk. – Az Invictus Úszó és Vízilabda SC közel tíz éve fogja össze Jász-Nagykun-Szolnok vármegye úszó és vízilabda életét. Szolnokon a véső úti strandon készülnek az úszóink, Martfűn és Mezőtúron pedig a vízilabdázóink edzenek. Előbbiek Szekeres Szilvia vezetésével minden évben korosztályos országos bajnokokat tudhatnak soraiban. Utóbbiak pedig Mohi Zoltán vezetésével OB II-es bajnokok lettek idén, tavaly pedig az OB I/B-ben ezüstérmet szereztek. Fontos az élsport, de talán még fontosabb, hogy egészséges gyerekeket neveljünk, akikből egészséges felnőttek lesznek. A beszélgetéseken keresztül Tamással megtaláltuk azt a közös utat, amiben partnerek tudunk lenni. Tamás amellett, hogy kétszeres olimpiai bajnokként mindent elért, amit el lehetett a vízilabdában, vezetőként és edzőként is Debrecenben, majd Szegeden is sikereket ért el. Hatalmas öröm számomra, hogy Varga Tamás vezetésével, illetve Mohi Zoltán olimpikon szakmai irányításával, az Invictus SC elindítja a Varga Tamás pólósulit szeptembertől. Nyolc éves kortól várjuk a fiúk, lányok jelentkezését. Remélem, hogy sikerül egy olyan maradandó dolgot indítanunk Szolnokon, ami példaként szolgálhat mások számára is.