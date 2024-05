A szombati négy előfutam első két helyezettje jut majd be a másnapi döntőbe, amely eredmény egyúttal ötkarikás kvótát is jelent. Vasárnap pedig a finálék mellett három vigaszági futamra is sor kerül, amelyek első két helyezettje csatlakozhat az olimpiai mezőnyhöz.

Két lehetősége is van Kocsis Lucának az olimpiai kvótaszerzésre, az első a bahamai váltó vb-n

Forrás: Magyar Atlétika - Hungarian Athletics/Facebook

A tavalyi, budapesti világbajnokságon 43.38 másodperces országos csúccsal tizennegyedik helyet megszerző váltó minden bizonnyal a Csóti Jusztina, Kocsis Anna Luca, Sulyán Alexa, Takács Boglárka összeállításban fut majd. Az ötödik, tartalék atléta pedig Bognár Anna lesz.

A női csapat mellett a vegyes váltó is részt vesz a vb-n, és a ranglistán elfoglalt helyezésük alapján jó esélyük van a kvótaszerzésre, ugyanis a tizenhetedik helyen állnak.

A csapatoknak akkor sem kell lemondaniuk a párizsi szereplésről, ha a világbajnokságon nem járnak sikerrel, mivel két-két helyet a június 30-én záruló világranglista-helyezések alapján osztanak ki.

A vasárnapi versenyt az M4 Sport élőben közvetíti, magyar idő szerint hétfőn 1 órakor.