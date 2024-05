Pénteken este elképesztő izgalmakat követően a vendégként játszó Olajbányász egy ponttal legyőzte az Alba Fehérvár csapatát, és ezzel elvette tőlük a pályaelőnyt. Így a piros-feketék már csak egy győzelemre álltak a döntőbe jutástól, amelyben utoljára három esztendeje szerepeltek.

Három év után ismét döntőbe jutott az Olajbányász

Fotó: Mészáros János

Az első feldobás előtt kedves ünnepség színhelye volt a küzdőtér. Báder Márton egykori szolnoki játékos, ma a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke köszöntötte, egyben Életműdíj elismerést adott át elődjének, Szalay Ferencnek, aki tavaly áprilisig 13 éven éven át volt az MKOSZ elnöke. Szalay Ferenc, aki Szolnok polgármestere, a közönség nagy tapsa közepette vette át a díjat.

NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–ARCONIC-ALBA FEHÉRVÁR 99–86 (22–22, 25–23, 29–22, 23–19)

Tiszaligeti Sportcsarnok, 2100 néző. V.: Benczur T., Montgomery-Tóth C., Makrai M.

SZOLNOK: JOVANOVICS 17/6, EADS 15/3, LUKÁCS N. 18/6, Thomas 9/3, WIGGINS 17. Csere: Rudner 3/3, Pallai 3/3, Pongó Máté 8/6, Révész Á. 4, A. Durham 5, Sebők A., Kiss D. Edző: Oliver Vidin

SZÉKESFEHÉRVÁR: CHAMBERS 26/15, Kass, BARNETT 16/6, Philmore 4, DICKEY 23. Csere: Vojvoda 14/6, Balogh M., Kiss B., Takács M. 3/3., Fazekas M. Edző: Alejandro Zubillaga.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 6–9. 8. p.: 14–16. 14. p.: 29–34. 18. p.: 41–41. 24. p.: 52–60. 28. p.: 69–67. 33. p.: 78–75. 37. p.: 88–81. 39. p.: 96–83

A telt háznyi hazai publikum óriási ovációval fogadta Sztrahinja Jovanovics betörés utáni kosarát, amelyet már megelőzött öt fehérvári pont, akiktől hiányzott a sérüléssel bajlódó hátvéd, Anthony Roberts. Futottak, dobtak a csapatok, az iramra nem lehetett panasz, voltak hibák mindkét oldalon, de az igyekezettel nem volt baj. Az Olaj öt perc után James Eads kapitális zsákolásával érte utol vetélytársát. Leszakítani azonban nem tudták az Albát, a nyitó negyed 22–22-vel zárult. A második negyedben öt pont is volt oda, de a nagyobb rotációval dolgozó Olajnál is mindig akadt egy-egy ember, aki betalált. Fej-fej mellett haladtak a felek, amikor a hajrában Eads után Jovanovics is duplázott. A lényeg hogy 47–45-ös félidei eredménnyel mentek el a nagyszünetre a csapatok.

A térfélcsere után Demajeo Wiggins növelte a hazai pontok számát, ám 52–48 után Siyani Chambers vezérletével egy 12–0-s rohamot repesztett az Alba. Szerencsére a hazaiak is hasonlóan cselekedtek, közülük Pongó Máté ezúttal is beszórt két triplát. A negyed utolsó két percében Lukács Norberték valósággal szétzilálták ellenfelüket, 76–67. A záró negyedben még egyszer Vojvoda pontjaival felzárkóztak a vendégek. A folytatásban azonban Jovanovics és Lukács vezérletével már csak egy csapat volt a pályán, az Olajbányász. Így a vége már nem is volt izgalmas, nyert és ezzel döntős a a szolnoki együttes. A közönség pedig óriási ünneplésben részesítette a csapatot.

– Kemény, igazi tétmeccs volt a mai is. A Fehérvár jól játszott és a meccs nagy részében tapadtak ránk. Szerencsére a záró negyedben sikerült őket leráznunk, utána már kontrolláltuk a játékot. Szurkolóink jóvoltából nagyszerű hangulatban kosárlabdáztunk, és várjuk a döntőt – fogalmazott a lefújás után Pongó Máté.