Szomszédvárak küzdenek meg tehát a vármegyei kupa trófeájáért Martfűn.

A papírforma alapján a fekete mezes Törökszentmiklós számít a vármegyei kupadöntő esélyesének

Fotó: Mészáros János

Szajol–Törökszentmiklós

Szerda, 17.30

Igazi presztízscsatára lehet számítani az idei vármegyei kupa döntőjében. Két szomszédos város csapata találkozik ugyanis a fináléban, amelyek régóta rivalizálnak egymással annak is köszönhetően, hogy meghatározó tagjai vármegyénk labdarúgásának. Nem véletlenül, hiszen mindketten általában a bajnoki tabella első felében helyezkednek el.

A helyiek El Clásicónak is szokták becézni az együttesek összecsapását, amely minden alkalommal kiemelt figyelmet kap a szurkolók és a gárdák részéről egyaránt. Így várhatóan a kupadöntőben sem lesz ez másképp, amelyen könnyen elképzelhető, hogy telt ház előtt léphetnek pályára a csapatok a Martfűi Sporttelepen.

Kiegyenlített eredmények a bajnokságban

A Szajol és a Törökszentmiklós azonos pontszámmal (62–62) végzett a vármegye I. idei szezonjában, utóbbi több győzelmének és jobb gólkülönbségének köszönhetően zárt az ötödik helyen.

A két csapat bajnoki találkozóin mindkét alkalommal a hazaiak tudtak nyerni, ősszel a Törökszentmiklós Puporka Milán duplájával, illetve Farkas István és Vona Ferenc – aki időközben Karcagra szerződött – egy-egy góljával 4–0-ra nyert, míg tavasszal Szentmiklósi Dániel tizenegyesével 1–0-ra győzött a Szajol.

Út a kupadöntőig

Papp Erik együttesének a Kőtelek, a Tiszapüspöki – amely lemondta a mérkőzést –és a Cserkeszőlő csapatán keresztül vezetett az útja a legjobb nyolc közé, ahol a Mezőtúrt tizenegyesekkel búcsúztatták Donkó Krisztiánék, majd az elődöntőben hazai pályán Szentmiklósi két találatának köszönhetően a Jászfényszaru ellen is sikert arattak.

Gergely Mátyás csapata eddigi öt meccsén összesen harmincegy gólt szerzett, búcsúztatta a Kunmadarast, a Tiszaszőlőst, az Újszászt is. A negyeddöntőben a Tószeg ellen hat gólt szereztek a miklósiak, majd az elődöntőben a Tiszaföldvár várt rájuk. A címvédő sem jelentett akadályt számukra, amelyet 4–2-re legyőztek.

Sérültek és esélylatolgatás

Nem volt azonban felhőtlen az öröme a csapatnak, Buru Zoltánt ugyanis mellkason rúgta a földvári kapus, a csatárt pedig mentő szállította kórházba. Buru azóta jobban van, viszont játékra még nem alkalmas. Ahogy Bojtok Tamás sem lesz bevethető eltiltás miatt.

A szajoliak részéről viszont nincs hiányzó, így Papp Erik a lehető legerősebb csapatát küldheti pályára majd a döntőben.

Már csak az együttesek közti rivalizálás miatt is parázs mérkőzésre lehet számítani, és bizonyára a lelátón is remek hangulat várható. Nehéz esélyekről beszélni, hiszen egy-egy korai gól nagyban befolyásolhatja a meccs alakulását. A szajoliaknak több rutinos játékosuk van, de a miklósiak kerete is rendkívül erős, így lényegében a pillanatnyi forma döntet majd a győztesről.

Mesterszemmel

Papp Erik, a Szajol vezetőedzője: – Természetesen arra készülünk, hogy győztesen hagyjuk el a pályát. Várjuk már nagyon, hiszen nem mindennap játszik az ember kupadöntőt. Ráadásul pluszt is ad a csapatnak, hogy a Törökszentmiklóssal játszunk, hiszen szomszédvárak rangadója is lesz egyben, mindig különlegesebb ellenük mérkőzni emiatt. Sok időnk nem volt külön készülni a meccsre, hiszen szombaton játszottuk az utolsó bajnokit, szerdán pedig már a döntőben kell pályára lépnünk. Nagy az érdeklődés Szajolban, rengeteg nézőre számítok tőlünk és a miklósiaktól egyaránt, de a környékről is sokan jönnek majd. Ősszel már a második fordulóban találkoztunk a Miklóssal a bajnokságban, akkor jó benyomást tett rám, egy játékügyes csapatról van szó, amely minden szinten felkészült. Úgy érzem a rutin mellettünk szól majd, nagyobb nyomás nincs rajtunk, hiszen a fő célunk a főtáblára jutás volt, de egy kupagyőzelemmel igazán széppé tehetnénk a szezonunkat. Bízok benne, hogy sikerül majd megnyerni a döntőt, ehhez jó helyzekihasználásra lesz szükségünk. Úgy gondolom, hogy kulcsfontosságú lesz az első egy-két gól, hiszen nagyban befolyásolhatja a mérkőzés menetét.

Gergely Mátyás, a Törökszentmiklós vezetőedzője: –Motiváltan készülünk a mérkőzésre. A bajnokság befejezése nem úgy sikerült, ahogy azt terveztük, ezt is szeretnénk kijavítani egy kupagyőzelemmel. Ahogy a Szajol ellen az lenni szokott, egy érzelemdús, feszült hangulatú meccsre számítok egy finálé minden szépségével együtt. Régóta tartó rivalizálás van a két csapat között, emiatt is külön pikáns lesz a szerdai meccs. A kapu előtti határozottság és az egyéni villanások dönthetnek. Mindkét oldalon meglesznek majd a lehetőségek, ezért is fontos, hogy odafigyeljünk a befejezéseknél. Az elmúlt mérkőzéseken, a Tiszaföldvár vagy a Jászfényszaru ellen ezzel akadtak gondjaink, bízunk benne, hogy most fordul majd a kocka. Tisztességesen dolgoztunk egész évben, az erőnléttel és a csapategységgel nincs problémánk. A védekezésünkön javítani kell, nem szabad ingyen gólokat adni a Szajolnak, és akkor jó esélyünk lehet a győzelemre.

A csapatok útja a döntőig

Szajol:

1. forduló: Kőtelek–Szajol 2–8

2. forduló: Tiszapüspöki–Szajol 0–3 (elmaradt)

3. forduló: Cserkeszőlő–Szajol 0–4.

Negyeddöntő: Mezőtúr–Szajol 1–1 – tizenegyesekkel 7–8

Elődöntő: Szajol–Jászfényszaru 2–1

Törökszentmiklós:

1. forduló: Kunmadaras–Törökszentmiklós 0–8

2. forduló: Tiszaszőlős–Törökszentmiklós 2–6

3. forduló: Újszász–Törökszentmiklós 0–7

Negyeddöntő: Tószeg–Törökszentmiklós 2–6

Elődöntő: Törökszentmiklós–Tiszaföldvár 4–2