A Martfű és a Tiszafüred tehát még küzd az NB III.-ban maradásért, a Szolnoki MÁV és a Karcag helyzete viszont több, mint stabil.

Iván Milán (középen) és társai reálisan az ötödik helyet szerezhetik meg az NB III.-ban

Fotó: MW archív

NB III., Dél-Keleti csoport

Vasárnap 11 óra

Kecskeméti TE 1911 II. (13.)–Szolnoki MÁV FC (5.)

Jól játszott, de nem járt szerencsével legutóbb a Szolnok a már bajnok Békéscsabával szemben. A nagy létszámú közönség előtt lejátszott találkozó első részében a vendégek szinte levegőhöz sem engedték jutni a Tisza-partiakat, akik azonban a folytatásban átvették a játék irányítását. A második félidő kiegyenlített küzdelmet és sok eseményt hozott, ezért is sajnálhatja a MÁV, hogy nem tudott pontot szerezni. Ezen a hétvégén Kecskeméten elsősorban a kiesés ellen harcoló hazaiak számára fontos a mérkőzés, hiszen a remélt negyedik hely elúszni látszik a MÁV-nak. Horváth Csaba edző viszont a Martfűn is segítene csapatával egy esetleges győzelemmel, ebben az eltiltott Sitku László nem lehet a segítségükre.

Vasárnap 17 óra

Martfűi LSE (11.)–Pénzügyőr SE (9.)

Nyögvenyelős mérkőzésen szenvedte ki a győzelmet a Martfű Cegléden. A legfontosabb azonban ezúttal a három pont megszerzése volt, aminek akkor lenne még jelentősebb értéke, ha a Pénzügyőr elleni hazai bajnokit is behúzná a csapat. Erre jó esély mutatkozik, hiszen a fővárosi gárda mindössze két győzelmet könyvelhetett el tavasszal, azokat is hazai pályán érte el. Csak magukkal foglalkoznak a tiszazugi együttesnél, nem riválisaik eredményeivel. Ehhez a vezetőség is biztosítja a feltételeket, nyugodtan várják az összecsapást. Balla Zalán eltiltás, Benedek Zsolt pedig munkahelyi elfoglaltság okán nem lehet ott a pályán.

Észak-Keleti csoport

Vasárnap 15 óra

REAC (15.) - Karcagi SE (9.)

A Karcag négy hete tartó veretlenségi sorozata jó esélyekkel kecsegteti a csapatot a fővárosban is. Varga Attila játékosai mintha magukra találtak volna az utóbbi időben, úgy tűnik, hogy meglelték góllövő cipőiket, és a hátsó alakzat is összeállni látszik, egyszóval helyére került minden. Már csak három fordulóig kell kitartani, az esetleges újabb győzelmek pedig a következő bajnoki szezon jó szereplésének alapját is képezhetik. Mostani ellenfelük a halovány őszi szereplését is alulmúlta idén, a tavaszi tíz mérkőzésen szerzett két ponttal biztos kiesőnek számít a csoportban. Székely Dávid padra ülhet, Vona Ferenc és Caba Gabriel viszont már nem játszhatnak ebben a bajnokságban.

Vasárnap 17 óra

Tiszafüredi VSE (13.)–Cigánd (2.)

Újabb nehéz mérkőzés előtt áll a Tiszafüred, a listavezető Putnok után ezúttal a második helyezett Cigándot sodorta az útjába a sorsolás szeszélye. A Tisza-tó-parti klub háza táján nagy volt az öröm a legutóbbi meglepetés győzelmük okán, így már a borsodiak elleni siker sem elképzelhetetlen. Annál is inkább, mert úgy hírlik, hogy ellenfelük nem rendelkezik NB II.-es licenccel, ez esetben pedig nem álmodhatnak a feljutásról. Dorcsák Zoltán együttese Putnokon a hajrában forditott, de ugyanezt tette a Cigánd Sényőn – ez alapján akár a végsőkig kiélezett találkozóra is lehet kilátás vasárnap délután. Aranyos Mózes továbbra sem játszhat.