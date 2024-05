Jelenleg 1–1-re áll a döntő párharca, miután a Falco (83–59) és az NHSZ-Szolnoki Olajbányász (100–87) is győzött hazai pályán az első két meccsen.

Demajeo Wiggins (labdával) jó teljesítményére is szükség lesz az NHSZ-Szolnoki Olajbányász sikeréhez

Fotó: Mészáros János

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

Péntek, 18.15

A szombathelyieknél van a pályaelőny, így Oliver Vidin együttesének idegenben is muszáj egy mérkőzést nyernie ahhoz, hogy bajnoki címet ünnepeljen a párharc végén.

A legutóbbi, hazai győzelem önbizalmat adhatott a piros-feketéknek, ráadásul a lélektani előny is náluk van, miután sikerült felülmúlniuk a Falcót, amely minden bizonnyal szerette volna három mérkőzés alatt lezárni a párharcot. Így kulcsfontosságú lehet a pénteki összecsapás, amit ha meg tudnak nyerni a szolnokiak, akkor hétfőn a Tiszaligetben megszerezhetik a harmadik sikert, ami egyben a bajnoki címet is jelentené.

Milos Konakov csapata legutóbb 2023. március 25-én a Körmendtől kapott hazai pályán a bajnokságban, Oliver Vidin együttese pedig igyekszik megszakítani ezt a szériát. Ez egyszer már sikerült az idei szezonban, ugyanis az Alba hazai veretlenségét is az Olajbányász vette el az elődöntő harmadik mérkőzésén.

Hasonló eredményben bíznak az Olajnál pénteken is, azonban ez közel sem lesz egyszerű feladat. Utoljára 2020. decemberében győztek a piros-feketék Szombathelyen a bajnokságban, de bíznak benne a csapatnál, hogy ez három és fél év után ismét sikerülhet majd. A párharc esélyesének viszont továbbra is a Falco számít, azonban a Tisza-partiak, ahogy azt korábban is megmutatták már a szezon során, bárkit legyőzhetnek.

– Egy nagyon jó hangulatú mérkőzésen sikerült kiegyenlítenünk a párharcot – nyilatkozta Pongó Máté az NHSZ-Szolnoki Olajbányász YouTube-csatornáján. – Úgy gondolom, hogy az agresszivitás, a nyomás védekezésben, amit az ellenfélre helyeztünk, illetve a nagyon jó dobóforma miatt tudtunk nyerni. Erre idegenben is nagyon nagy szükségünk lesz, hasonlóan kell majd idegenben is pályára lépnünk, mint itthon: magabiztosan és nagy iramban kell majd játszanunk negyven percen keresztül és akkor van esélyünk a győzelemre.

A mérkőzést 18.15-től az M4 Sport élőben közvetíti majd.