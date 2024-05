Az életben maradás volt az NHSZ-Szolnoki Olajbányász számára a tét az NB I. döntőjének negyedik mérkőzésén hazai pályán, ugyanis a Falco győzelem esetén lezárhatta a párharcot, miután a harmadik találkozón 100–76-ra nyert, és ezáltal 2–1-re vezetett összesítésben.

Az NHSZ-Szolnoki Olajbányász játékosai a döntő után megköszönték szurkolóiknak az egész éves biztatást

Fotó: Nagy Balázs

A piros-feketék számára így hazai pályán az egyenlítés volt a cél, hogy aztán szerdán az ötödik mérkőzésen megszerezze a bajnoki címet. A Tiszaligeti Sportcsarnokban még veretlenek a szolnokiak Oliver Vidin kinevezése óta, jó sorozatát pedig a szerette volna megtartani a szezon utolsó hazai meccsén is.

A szombathelyi szurkolók kivételével az egész csarnok piros-feketébe öltözött, és ahogy arról már korábban is beszámoltunk, telt ház fogadta a csapatokat, az Olaj-tábor pedig ismét pokoli hangulatot teremtett.

Stefan Pot triplájával indult a mérkőzés, amely lendületet adott a Falconak, az Olajbányász igyekezett tartani a lépést, azonban dobóformája nem volt elég jó, kísérleteinek mindössze a negyede volt csak sikeres az első hat percben. Ezt követően javult a játék, Pongó Máté egy közelit és Anthony Durham pedig egy triplát szórt be, James Eads zsákolásánál pedig kisebb csoda volt, hogy nem szakadt le a palánk, 13–14. Révész Ádám utolsó másodperces kosarával pedig döntetlennel zárult az első negyed, 18–18.

Durham újabb hármasával vezetett először az Olaj a meccsen (21–20), sajnos azonban nem tartott sokáig az előny, mert Perl Zoltán is hasonlóan tett a második játékrész elején. A Falco a folytatásban pedig nem engedte ki kezei közül az előnyt, két perccel a nagyszünet előtt kilenc ponttal vezetett (32–41), Oliver Vidinnek időt is kellett kérnie, hogy megtörje a szombathelyiek lendületét. A lendület megtört, a különbség viszont nem változott, 34–43-mal fordultak a csapatok.

Hibát hibára halmoztak az együttesek a harmadik negyed elején, melyből az Olaj jött ki jobban, és egy 7–2-es rohammal indított, 41–45. Majd a Falco is ment egy 17–2-t, mellyel tíz pont fölé nőtt a különbség, és nagy lépést tett Milos Konakov együttese a mérkőzés megnyerése felé, 43–62. A negyed végére 46–64-et mutatott az eredményjelző, az Olajbányásztól pedig egy óriási hajrára volt szükség a meccsben maradáshoz.

A feltámadás nem jött el, az utolsó negyed elején növelte a különbséget a Falco, 53–79. Innen kapaszkodott az Olajbányász, és egy 16–2-es rohammal közeledett ellenfeléhez két perccel a vége előtt, 69–81. A mérkőzés hátralévő idejében a szurkolók állva ünnepelték kedvenceiket az eredménytől függetlenül. A döntő negyedik találkozóját végül a Szombathely nyerte 89–77-re és ezzel a Falco lett az NB I. bajnoka a 2023/2024-es szezonban, az NHSZ-Szolnoki Olajbányász pedig ezüstérmet szerzett.

A meccs után a bajnoki címnek ugyan a Szombathely örülhetett, a csarnok viszont így is a szolnoki szurkolóktól volt hangos, akik megköszönték csapatuknak az egész éves teljesítményüket. A játékosokon ugyan látszódott a csalódottság, sőt, volt, aki a könnyeivel is küszködött, de ők is megköszönték a szurkolóknak az egész éves biztatást.

A döntő legjobb játékosának Perl Zoltánt választották, a legjobb szolnoki játékos címet pedig Sztrahinja Jovanovics kapta.

Az érmeket a mérkőzés után Báder Márton, az MKOSZ elnöke adta át a csapatoknak.

– Először is gratulálok a Falconak, ez alapján a négy meccs alapján, illetve az egész szezont tekintve megérdemelte a bajnoki címet – nyilatkozta a mérkőzés után Lukács Norbert. – Nagyon jó második félévünk volt, büszkék lehetünk a kupagyőzelemre, most egy kicsit csalódottak vagyunk a második hely miatt, de egy pár nap múlva majd szépen tekinthetünk vissza erre az idényre.

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 77–89 (18–18, 16–25, 12–21, 31–25)

Tiszaligeti Sportcsarnok, 2200 néző. Vezette: Benczur T., Kapitány G., Makrai M.

Szolnok: JOVANOVICS 15/9, Pallai 5, Lukács N. 4, Thomas 4, WIGGINS 15. Csere: Eads 10/3, Rudner 4, Pongó Máté 5/3, Révész 3, Durham 12/6, Sebők, Kiss D. Edző: Oliver Vidin.

Szombathely: POT 13/3, Tanoh Dez 3/3, Benke 8/3, TIBY 12/3, Krivacsevics 2. Csere: Pongó Marcell 2, Keller 8, PERL 30/6, BARAC 8, Kovács B., Jordano 3/3, Verasztó. Edző: Milos Konakov.

Az eredmény alakulása:

4. perc: 6–12. 8. p.: 11–14. 14. p.: 23–29. 18. p.: 32–41. 23. p.: 41–45. 29. p.: 43–62. 33. p.: 50–72. 38. p.: 69–81.