Három év után jutott be ismét az NB I. fináléjába az NHSZ-Szolnoki Olajbányász, miután Oliver Vidin együttese hétfőn 99–86-ra legyőzte az Alba Fehérvárt az elődöntő negyedik meccsén.

Oliver Vidin szerint csapata rengeteget fejlődött az utóbbi időszakban

Fotó: Mészáros János

– Nem volt könnyű mérkőzés a legutóbbi az Alba ellen, de mindig az utolsó lépés a legnehezebb – emlékezett vissza az elődöntő negyedik találkozójára Oliver Vidin. – Tudtuk, hogy az Alba odateszi magát, hiszen hátrányban volt, és nyerni akart, hogy kiegyenlítse a párharcot. Az elején nem voltunk elég precízek támadásban az elzárásokkal, illetve a passzokkal, de ahogy telt az idő, feljavultunk. Védekezésben viszont az egész meccsen nagyon jól teljesítettünk. A Fehérvárnak ennek ellenére is több nehéz dobása sikerült, de ezzel tisztában voltunk, hiszen a bajnokság legjobban támadó csapatáról volt szó, viszont így is sikerült őket többször kilencven pont alatt tartanunk a párharcban, ami szerintem kiváló. Nekünk a legfontosabb az volt, hogy megnyerjük az összecsapást és nemcsak azért, hogy bekerüljünk a döntőbe, hanem ezáltal esélyünk nyílt a következő szezonban a nemzetközi porondon indulni.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

Szombat, 19.45 (tv: M4 Sport+)

Az Olaj bejutott a fináléba, ami legutóbb 2021-ben sikerült az együttesnek, ahol – az idei szezonhoz hasonlóan – a Falco volt a piros-feketék ellenfele. Három évvel ezelőtt végül öt meccsen 3–2-re a vasiak nyertek, azóta viszont mindkét csapatnak sokat változott a kerete, a szolnokiaktól csak Pongó Máté, Rudner Gábor és Pallai Tamás tagja a jelenlegi együttesnek, míg a Szombathelytől Benke Szilárd, Perl Zoltán, Keller Ákos, Kovács Benedek és Barac Boris is pályára lépett a 2021-es döntőben.

Hat év után nyerhet újra bajnokságot az Olajbányász

A Szolnoki Olajbányász hat év után nyerhet ismét bajnoki címet, ráadásul akkor is a Falcót múlták felül a Tisza-partiak egy négymeccses párharcban 3–1-re. Természetesen az Olaj legutóbbi két döntőjéből nem lehet kiindulni a mostani finálét tekintve. Sőt, Vidin elmondása szerint, még a március eleji mérkőzés sem mérvadó, amikor a Szombathely hazai pályán 88–75-re győzött a két együttes alapszakaszban játszott mérkőzésén, hiszen azóta sokat fejlődött a csapata.

– Kemény küzdelemre számítok a Falco ellen, de úgy gondolom készen állunk – folytatta mondandóját a szerb tréner. – Két hónappal ezelőtt még nem voltunk megfelelően felkészültek arra, hogy felvegyük a versenyt a Szombathellyel, mert fizikailag nem voltunk a topon. Ezen külön dolgoznunk kellett az edzéseken, de azóta megszereztük a megfelelő erőnlétet és most már negyven percig folyamatosan tudunk futni a mérkőzéseken a megfelelő intenzitással, illetve taktikailag is rengeteget fejlődtünk támadásban és védekezésben egyaránt. Emellett pedig a legfontosabb, hogy a csapategységünk, a mentalitásunk is sokat javult. Korábban voltak olyanok, akik nagyon ritkán vagy egyáltalán nem is beszéltek egymással, de mostanra olyanok lettünk, mint egy család. A játékosok sok időt töltenek egymással az edzéseken kívül is, ami meglátszódik a pályán. Például amikor Sztrahinja Jovanovics bedobott egy triplát az egyik mérkőzésen, James Eads megölelte őt. Ez is mutatja, hogy milyen jó a játékosok közti kapcsolat. Ebben a pillanatban bátran kijelenthetem, hogy mi vagyunk az év csapata. Ez alatt arra gondolok, hogy egy csapatként dolgozik mindenki, remek a hangulat az öltözőben, egységesek vagyunk, a játékosok pedig tűzbe mennek egymásért a pályán. Legutóbb is hiába vezettünk több mint tíz ponttal a mérkőzés végén, Jovanovics megküzdött a labdáért, majd passzolt Lukács Norbihoz, aki pedig befejezte a támadást. A legfontosabb ebben az volt, hogy ugyan nem volt feltétlen szükséges az a plusz két pont, a győzelem már megvolt, de a játékosok akkor is hajtottak a plusz tizenötért, ezzel megmutatták a jellemüket, hogy az utolsó másodpercig küzdenek, illetve az ellenfelünknek is üzentünk, hogy sosem adjuk fel.

Végzetesek lehetnek a gyermeteg hibák

Erre a mentalitásra végig szüksége lesz az Olajbányásznak a döntő során, hiszen a Falco kiemelkedik a magyar NB I. mezőnyéből, minőségi játékosok alkotják a keretét, ráadásul a rájátszásban egyetlen mérkőzést sem vesztett a ZTE és a Honvéd ellen, átlagban 36 ponttal nyerte meg a meccseit. Nem lesz tehát könnyű feladatuk a piros-feketéknek, ha le akarják győzni a Szombathelyt, de nem lehetetlen feladat.

– Minden csapatnak megvan a gyenge pontja, nem létezik olyan együttes, amelynek nincs – beszélt a Falcóról Oliver Vidin. – Itt van példának az NBA-ből a Denver Nuggets, amely a bajnokság legnagyobb esélyese Nikola Jokiccsal az élen, és mégis mindkét hazai mérkőzését elveszítette a Minnesota Timberwolves ellen, legutóbb ráadásul 26 ponttal kapott ki. Pontosan emiatt, mert megtalálták a gyenge pontjukat. Nekünk is és a Falcónak is vannak gyengeségeink, de az a csapat tud nyerni, amely minél jobban felkészül mentálisan, fizikailag és taktikailag. A Szombathelynek jó a tranzíciós játéka, nagy és erős játékosaik vannak, de fel tudjuk velük venni a versenyt fizikailag. Fókuszálnunk kell, nem szabad gyermeteg hibákat elkövetnünk és labdákat veszítenünk, amiből gyors indításokat vezethetnek. Öt az öt ellen kell védekeznünk ellenük, támadásban pedig minél többet kell futnunk, és a szituációknak megfelelően befejezni a támadásokat.

A finomhangolásé és a regenerációé a főszerep

Az Olajbányász három nappal később fejezte be az elődöntős párharcát, mint a Szombathely, emiatt kevesebb ideje maradt a pihenésre. Így a Tisza-partiak meccsritmusban vannak, míg a Falcó kissé kizökkent ebből, viszont többet tudott regenerálódni. Pallai Tamást kérdeztük, hogy melyik lehet kedvezőbb majd a döntőben.

– Ez egy örök dilemma, majd menet közben derül ki, melyik csapat járt jobban – nyilatkozta Pallai Tamás, az Olajbányász csapatkapitánya. – Egy találkozóval játszottunk többet, mint a Szombathely, így három-négy nappal kevesebbet pihentünk, de úgy gondolom, ez nem olyan nagy különbség. Abban biztos vagyok, hogy az első meccsen ez még nem jön ki, talán a harmadik vagy negyedik összecsapáson meglátjuk kinek kedvezett ez a helyzet. A rájátszásban nem szerencsés nagyon előre tekinteni, az előző fordulóban még nem foglalkoztunk a Falcóval, de tudjuk, hogy évek óta ott vannak a döntőben, tisztában vagyunk a keretükkel, és azzal, hogy mit játszanak. Nincs sok időnk készülni, itt már csak a finomhangolásoké és a regenerációé a főszerep. Nem lesz egyszerű legyőzni őket, támadásban és védekezésben is nagyon jó csapat, minden pozícióban jó játékosaik vannak, a szerkezetük is rendben van, de már láttuk őket vesztes mérkőzésen a magyar bajnokságban és a nemzetközi porondon is. Szeretnénk úgy játszani ellenük, ahogy azt az Albával szemben is tettük, agresszívan védekeztünk, fizikálisan felőröltük őket és meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.

Oliver Vidin együttesének menetrendje a döntőben:

Első mérkőzés: Május 11.: Falco KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász, 19.45 (tv: M4 Sport+). Második mérkőzés: Május 14.: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco KC Szombathely, 18.00 (tv: M4 Sport). Harmadik mérkőzés: Május 17.: Falco KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász, 18.15 (tv: M4 Sport). Negyedik mérkőzés – amennyiben szükséges: Május 20.: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco KC Szombathely, 18.00 (tv: Duna World). Ötödik mérkőzés – amennyiben szükséges: Május 22.: Falco KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász, 18.00 (tv: Duna World).