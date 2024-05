Az NHSZ-Szolnoki Olajbányász másodikként zárta az NB I. 2023/2024-es szezonját, miután a döntő negyedik meccsén 89–77-re kikapott a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely csapatától. A szolnokiak edzője, Oliver Vidin a mérkőzés után elmondta, hogy összességében elégedett együttese szezonjával, hiszen megnyerte a Magyar Kupát, illetve a bajnokságban is döntőbe jutott. A szerb tréner emellett beszélt az Olajbányász és saját jövőjéről is.

Oliver Vidin maradása esetén bajnokesélyes csapatot építene az Olajbányásznál

Fotó: Mészáros János

– Remélem, hogy vissza tudunk majd vágni jövőre, a Szolnok a következő szezonban is nagyon jó csapat lesz attól függetlenül, hogy maradok-e – beszélt a döntő negyedik mérkőzése után a következő szezonról Oliver Vidin. – Három játékosnak: Lukács Norbertnek, Rudner Gábornak és Pallai Tamásnak élő szerződése van a klubbal, rájuk alapozva tovább fejlődhet a csapat. Rajtuk kívül van még egy játékos, aki már aláírt a következő évre, őt is hamarosan bejelenti a klub. Lépésről lépésre kell haladni, de biztos vagyok benne, hogy az Olajbányász még jobb lesz jövőre, a palánk előtt lehet még erősíteni tapasztaltabb, jobb játékosokkal, de készek leszünk a visszavágásra.

Távozik Oliver Vidin az Olajbányásztól?

– Az én döntésem lesz, hogy maradok-e a következő évre – tért rá jövőjére a szerb tréner. – Átbeszéljük az ügynökömmel, a klubbal a terveket a jövő idényre. Eddig a döntőre koncentráltunk, de hamarosan leülünk majd tárgyalni a folytatásról, nyitottak vagyunk rá, de fel kell mérnünk a helyzetet a külföldi ajánlatokkal kapcsolatban is.

Jó esély van rá, hogy maradok, és egy olyan csapatot építünk, amely képes megnyerni a bajnokságot, illetve a nemzetközi porondon is versenyképes lehet.

– Emellett szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a szurkolóknak a támogatást, akik hatodik emberként állnak mellettünk és segítenek motiválni minket a mérkőzések közben azokkal az energiákkal, amiket átadnak nekünk. Szeretném megköszönni a klub vezetésének is a nagyszerű munkát, általuk nagyon jó körülmények között tudtunk dolgozni és segítettek elérni a céljainkat, illetve hálás vagyok azoknak is, akik inkább a háttérben dolgoznak, sokat segítettek ők is abban, hogy ilyen szezont zárjunk – fogalmazott.