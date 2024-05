Ahogy arról korábban beszámoltunk, Révész Ádám mellett Pongó Máté is elhagyja nyáron a Szolnoki Olajbányász csapatát. Előbbi Paksra, utóbbi pedig a DEAC-hoz távozik.

Pongó Máté (labdával) két kupagyőzelmet ünnepelhetett az Olajbányász csapatával

Fotó: Nagy Balázs

– Milyen ambíciókkal érkezett ide Szolnokra négy évvel ezelőtt?

– Nagyon imponáló volt, hogy a Szolnok ajánlatot tett, hiszen nyolcszoros bajnok és kupagyőztes csapatról volt szó – emlékezett vissza Pongó Máté. – Bíztam benne, hogy velem is sikerül újabb trófeákat gyűjtenie a csapatnak. A Magyar Kupában két aranyérmet is nyertünk, emellett pedig két bajnoki döntőben is játszhattam, ezek mind szép emlékek számomra.

– Melyik volt ezek közül a legszebb?

– Az első kupagyőzelmet mondanám, amit Debrecenben harcoltunk ki. Akkor ugye három napon keresztül játszottunk három meccset, nagyon egyben volt a csapat, jól is ment a játék, illetve az volt az első trófeám az Olajbányásszal. De az első bajnoki döntőm a csapattal is jó emlék számomra a Falco ellen, de ott sajnos végül nem sikerült nyernünk, így emiatt sem azt mondanám.

– Hogyan emlékszik vissza az itt töltött éveire?

– Mondhatjuk, hogy eddigi pályafutásom legmeghatározóbb csapata az Olajbányász. Minden meccsen a győzelem volt az elvárás velünk szemben, és itt játszottam a legkomolyabb mérkőzéseket is karrierem során. Kétszeres kupagyőztes lettem, bajnoki döntőket játszottam a csapattal, illetve a kislányom is itt született Szolnokon. Rengeteg meghatározó emlékem van innen, jó is és rossz is, volt olyan időszak, amikor nem úgy sikerült a játék, de ezekből is sokat tudtam tanulni, így utólag már szebben gondolok vissza erre. Az utolsó szezonom alakult a legjobban az Olajnál, ami megkoronázta az itt töltött időmet.

– Mit üzenne a szolnoki szurkolóknak?

– Köszönöm szépen nekik a bizalmat és a támogatást, amit kaptam tőlük a négy év alatt. Minden egyes hazai meccsen hatalmas élmény volt előttük pályára lépni. Sosem kritizáltak, mindig támogattak és biztattak. Éreztem, hogy szeretnek, az utolsó meccsem után tudtam velük beszélni, akkor is sok sikert kívántak a pályafutásomhoz és pozitívak voltak velem kapcsolatban, szóval hálás vagyok nekik.

– Nyáron a DEAC-hoz szerződik, nehéz döntés volt a váltás?

– Természetesen igen. Megvolt az összhang a csapattal, a magyarok többségével négy évig játszottam együtt. A szurkolókkal is jó kapcsolatot sikerült kialakítanom, így nem volt egyszerű meghoznom ezt a döntést, de van már egy családom, illetve új kihívásokra vágytam, ki kellett lépnem a komfortzónámból kicsit. A DEAC-nál is komoly célokat tűztek ki, a magyar mag már megvan, ha jól sikerül a légiósok kiválasztása is, akkor a legjobb öt közé odaérhetünk jövőre.