A felek legutóbbi meccsét nyerő helyzetből veszítette el a szolnoki gárda a Honvéd fővárosi otthonában. A második mérkőzés előtt azt mondta Hangay Zoltán, a Dózsa edzője, nincs még vége a párharcnak, és azon lesznek, hogy a péntek esti mérkőzésen nyerjenek, kiegyenlítsék a hátrányunkat. A mérkőzés előtt Kovács István, a Szolnok szakmai igazgatója ajándékkel búcsúztatta a csapat két kiválóságát, Jansik Dávidot, aki ősztől a BVSC játékosa lesz, míg Pásztor Mátyás visszavonul az aktív játéktól.

A szolnoki legénység lőtte a mérkőzés első gólját, innentől kezdve azonban nem tudtak többé egyszer sem előnybe kerülni

Fotó: Illyés Csaba/Szolnoki Dózsa

Bár Vámosi Bertold révén a Dózsa lőtte a meccs első gólját, ekkor vezettek először és utoljára a hazaiak. A fővárosiak gyorsabban és pontosabban játszottak, különösen az első félidőben, mint a sokat hibázó Tisza-partiak, 2–5. A fordulás után mindent elkövetett a felzárkózás érdekében a Dózsa, de csak üldözni tudta vetélytársát. Kétszer is egy gólra feljöttek a vendéglátók, de a várva-várt egyenlítés elmaradt. Így a Honvéd megnyerte a forró hangulatú összecsapást, és ezzel együtt a párharcot is. A szolnoki legénység így végül, akárcsak az elmúlt évadban, most is a hatodik helyen zárt.

SZOLNOKI DÓZSA PRAKTIKER–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 7–8 (1–2, 1–3, 2–2, 3–1)

Vízilabda Aréna, 200 néző. V: Ádám F., Ercse N.

SZOLNOK: Józsa – Pető A., Kovács G., Pásztor, Teleki, Vámosi 1, JANSIK D. 1, Csere: Ágh, Szeghalmi 1, VISMEG ZS. 2, Pető, SCHMÖLCZ 2, Simon D. Edző: Hangay Zoltán

HONVÉD: FARKAS D. – Kiss B., EKLER ZS. 4, Gregor, SIMON H., Hessels B. 1, Vadovics 1. Csere: Kevi B., Sugár, Fejős 1, Ekler B.1, Baksa Hessels S. Edző: Szivós Márton

Gól emberelőnyből: 15/4 , ill. 15/4.

Gól – ötméteresből: – ill. 1/1.

Kipontozódott: Vámosi (24. p.), Vadovics (27. p.), Kovács G. (30. p.)

Kiállítva (végleg, cserével): Ágh (14. p.)

Így látták a szakemberek a meccset:

Hangay Zoltán: – Elismerés illeti a Honvéd csapatát, hiszen a négyből háromszor is megvert bennünket az évadban. Negatívum, hogy több volt ebben a szezonban. Ami a pozitívum, hogy az idén is mi lettünk a legjobb vidéki együttes.

Szivós Márton: – Örülünk a győzelemnek, és az ezzel kivívott ötödik helynek. Nagy fegyverténynek tartom, hogy győztünk Szolnokon, mióta én vagyok a Honvéd edzője először nyertünk az otthonukban.

További eredmények:

Elődöntő: BVSC–Vasas 14–12 (az állás: 6–6).

A 7. helyért: Szeged–Kaposvár 15–7 (a végeredmény: 2–0).