Csapataink egyaránt vasárnap 17 órakor kezdik mérkőzéseiket.

Küzdelemből nincs hiány, de játékban fejlődniük kell a fehér mezes karcagiaknak

Fotó: MW archív

NB III., Észak-Keleti csoport

Putnok FC (1.)–Tiszafüredi VSE (14.)

Immár hat forduló óta veretlen a Tiszafüred együttese, mégsem került még ki a slamasztikából. Legutóbb a DVTK ellen a legnagyobb helyzetek sem mentek be, az ellenfél NB I.-es kapusa mindent védett, az elvesztegetett két pont pedig még hiányozhat a végelszámolásnál. Az utolsó találkozókon ráadásul a tabella első négy helyezettjéből hárommal is megmérkőzik a Füred, ami kimondottan nehéz feladatnak ígérkezik. Egyszer már sikerült a bravúr, az akkor első helyen álló Kisvárda II. otthonában nyert Dorcsák Zoltán csapata. A jelenlegi listavezető Putnok tavasszal már kétszer is botlott, így nem kizárt, hogy a jó formában lévő Tisza-tó parti együttes siklatja ki harmadszor az NB II. felé robogó csapatot.

Karcagi SE (9.)–Újpest FC II. (7.)

Négy mérkőzése maradt a Karcagnak arra, hogy javítson eddigi szereplésén. A bajnoki szezonnak nagy reményekkel nekifutó gárda jelenlegi kilencedik helye csalódásnak mondható, de a hátralevő négy forduló arra mindenképp jó lehet, hogy Varga Attila együttese kozmetikázzon eredményességén. A klub vezetése játékban is többet várt az eddig látottaknál, de koncentrációban is javulnia kell a jövőben, legalábbis a sok kihagyott helyzet erre enged következtetni. A vasárnapi találkozón sok függ attól, hogy a rapszodikus teljesítményt nyújtó újpesti fiatalok milyen napot fognak ki éppen. Andric Nemanja eltiltása miatt biztosan hiányozik majd, Székely Dávidra és Constantinescu Dan-Mariusra pedig sérülésük okán nem számíthat a vezetőedző.

Dél-Keleti csoport

Szolnoki MÁV FC (5.)–Békéscsaba 1912 Előre (1.)

A csoportrangadóvá avanzsálódott mérkőzés tétje nem más, mint hogy ezen a hétvégén lesz-e bajnok a Békéscsaba, vagy a cím elnyerése későbbre tolódik. Riválisuk, az ESMTK eredménye is befolyásolhatja ezt, de a tavasszal remeklő Szolnok esetleges győzelmével szinte biztosan elnapolná az avatást. Idén alig vesztettek pontot a mérkőző felek, a Békés vármegyei gárda nem is kapott ki. További érdekessége a találkozónak, hogy náluk játszik a korábban a Tisza partiaknál is megfordult Vólent Roland. Az ellenfél vendégjátéka mindig több nézőt csal ki a Tiszaligetbe a szokásosnál, bizonyára így lesz ez most is. A MÁV csapatában – ahogy már megszokhattuk – mindenki harcra kész, a kérdés csupán az, hogy a rutinos védő, Kardos Norbert helyet kap-e majd a kezdőben, vagy a legutóbbi meccseken megszokott tizeneggyel lép pályára Horváth Csaba együttese.

Ceglédi VSE (16.)–Martfűi LSE (12.)

Az utóbbi hetek nyeretlenségi sorozatával nehéz helyzetbe sodródott a Martfű. Most egy olyan mérkőzés elé néz, amit mindenképp nyernie kell ahhoz, hogy teljesítse célját és a középmezőny végén fejezze be a bajnokságot. Eljött az idő, hogy a pályán bizonyítsák a fiúk, helyük van a harmadosztályban. Nagy az elszántság az öltözőben, és ha ezt át tudják menteni a mérkőzésre is, jó irányba indulhat el a csapat szekere a bajnokság hajrájában. Ősszel hazai pályán vereséget szenvedett a tiszazugi együttes a Ceglédtől, akiktől azóta a pénzügyi nehézségek miatt távoztak a kulcsjátékosaik. Megsínylette a keretüket a sok változás, de legutóbb a vérszegény Füzesgyarmat otthonában aratott fölényes sikerrel megmutatták, hogy ők is képesek a győzelemre.