Vajon a szakemberek és a játékosok, hogyan látták a 45 percig tartó kosárthrillert.

Lukács Nobert (jobbra) és Vojvoda Dávid társaikhoz hasonlóan végig óriási csatát vívtak

– Remek mérkőzést játszottunk, de nem szeretnék beszélni az utolsó szituációról – mondta a lefújást követően Alejandro Zubillaga, az Alba Fehérvár spanyol vezetőedzője. – Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, hiszen ezen a meccsen is a végsőkig küzdöttek a győzelemért. Az idénynek még nincs vége, harcolunk amíg lehet. A csapatunk tiszteletet mutat mások felé, remélem, hogy ezt a tiszteletet mi is megkapjuk egy másik csarnokban is, hiszen ez egy játék, nem pedig háború.

Az Olajbányász szerb vezetőedzője, Oliver Vidin pedig ekképp nyilatkozott: – Elismerésem mindkét csapatnak, az Alba is végsőkig harcolt, de mi nem adtuk fel. Igazi karaktert mutatott a csapatunk, hiszen mínusz 22 pontról jöttünk vissza a mérkőzésbe. Az előző meccsen Lukács Norbert volt a mi kulcsemberünk, és ezen a találkozón is kiemelkedően teljesített. Büntetőzésben pontosabbnak kell lennünk, bár a fehérváriak is sokat hibáztak a vonalról. A második félidőben jóval nagyobb energiával jöttünk ki, ennek ellenére a statisztikai mutatókban nagyon kicsi különbség volt a csapatok között. Kemény összecsapás volt, a következő mérkőzésre őrült hangulatot próbálunk teremteni a csarnokban, remélem ez sokat fog segíteni.

Siyani Chambers a fehérváriak amerikai irányítója azt mondta: – A szurkolók nagyszerű hangulatot teremtettek, és bízunk abban, hogy sokan elkísérnek bennünket Szolnokra. Az idény még nem zárult le, hasonló energiával, küzdéssel, és harcossággal szeretnénk majd olyan játékot mutatni, amit itt láthattak a drukkerek az első félidőben. Ebből tudunk mi is erőt meríteni!

Lukács Norbert az Olaj bedobója pedig amondó volt: – Végig kiélezett, hatalmas mérkőzés volt, melyet nagyon jól kezdett az Alba, és el is ment húsz ponttal. Tudtuk azt, hogy elérkezik az idő, amikor vissza tudunk jönni, és a második félidőben ez sikerült is. A végén faultproblémáink is voltak, de dicséretesen küzdöttünk, és meg tudtuk nyerni a találkozót. Nem fejeztük be a munkát, még egyszer győznünk kell a párharcban.