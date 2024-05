Lemarad az olimpiáról Szudi Ádám, miután nem sikerült kvótát szereznie a szarajevói kvalifikációs versenyen.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

Az első táblán Szudi a legjobb tizenhat között búcsúzott, hétvégén pedig a második táblán harcolhatta ki a párizsi szereplést, ha a dobogón végez.

A szolnoki kötődésű versenyző az első fordulóban a cseh Lubomir Jancarikot 4:2-re legyőzte, majd a nyolcaddöntőben a finn Oláh Benedeket is felülmúlta (4:2). A legjobb nyolc között a hetedik helyen kiemelt belga Martin Allegrót is legyőzte Szudi Ádám (4:3), így már csak egy győzelemre volt az olimpiától. Az elődöntőben azonban kikapott a moldáv Vladislav Ursutól 4:0-ra, majd a bronzmeccsen is vereséget szenvedett a szlovák Yang Wangtól (4:0), így nem szerzett kvótát és nagy valószínűséggel lemarad az olimpiáról.