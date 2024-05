Sikerrel vette az utolsó előtti akadályt is a Tiszafüred, de mivel szinte minden vetélytársa hasonlóképp tett, még mindig nem könyvelhetik el a bennmaradást.

Eger SE - Facultas-Tiszafüredi VSE 1-2 (1-0)

Eger, 300 néző, vezette: Takács Ákos (Kovács Z., Szabó F. Sz.)

Gólszerzők: Géringer (10.), ill. Mácsai (51.), Pataki (76.)

Tiszafüred: LISZTES - Bernáth, Tamás (Aranyos 65.), Kovalecz - Barzsó (Ludvig 92.), Bertók, MÁCSAI, ENGEL - Gránicz (Nagy Zs. 65.), Kalmár, PATAKI (Antic 80.). Edző: Dorcsák Zoltán.

A Tiszafüred nagy lelkesedéssel vetette bele magát a küzdelembe, aminek csak egy vendég sárga lap lett az eredménye. Az Eger viszont gyors góllal mutatkozott be, egy védekezési hiba után megítélt szabadrúgásból talált be játékosa a Tajtit helyettesítő Lisztes kapujába. Két alkalommal is egalizálhatott volna a Facultas, de a másik oldalon is akadtak helyzetek - több alkalommal is csak a vendég hálóőrön múlott, hogy nem vezettek több góllal is a veszélyesebben játszó hevesiek.

A második félidőben gyorsan sikerült egyenlítenie Dorcsák Zoltán csapatának, Mácsai távoli, hatalmas lövése talált utat a hazai hálóba (1-1). Kis híján a vezetést is megszerezték a fiúk, de Gránicz Patrik kihagyta a ziccert. Átvette az irányítást a Tiszafüred, lehetőségeik voltak a vezetés megszerzésére is, de kimaradtak ezek. Nagyon nyomott a Dorcsák csapat, aminek negyed órával a vége előtt lett meg az eredménye. A jogosan megítélt büntetőt Mácsai ugyan kihagyta, a kipattanó labdát azonban Pataki az egri kapuba lőtte (1-2). A hátralevő percekben akadtak meleg pillanatok a vendég térfelén, de megúszta ezeket a Tisza tó parti gárda.

Dorcsák Zoltán: Az első félidőt túléltük, a másodikban viszont remekül játszva úgy érzem, hogy megérdemelt győzelmet arattunk.