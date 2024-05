Bár elsőre nem kapott NB II-es licencet a Cigánd, a hírek szerint mégsem mondott le róla, így újabb kemény csata elé nézett a bennmaradásért harcoló Tisza tó part gárda.

A Facultast azonban úgy tűnik továbbra sem lehet legyőzni, hiszen a legjobb tavaszi mérleggel bíró Evolution gárdáját is két vállra fektette vasárnap délután.

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Facultas-Tiszafüredi VSE - Evolution Hungary (Cigánd) 3-2 (0-0)

Tiszafüred, 500 néző, vezette: Nagy Attila László (Juhász L., Csákó)

Gólszerzők: Kalmár (46.), Barzsó (53.), Pataki (86.), ill. Horváth Z. (59., 87.)

Tiszafüred: Tajti (LISZTES 42.) - Bernáth, Tamás (Ludvig 73.), Kovalecz - PATAKI, BARZSÓ, Bertók, MÁCSAI - Gránicz (Nagy Zs. 67.), KALMÁR, Engel. Edző: Dorcsák Zoltán.

Gyengén kezdett a Tiszafüred, ennek ellenére Gránicz és Mácsai lövései nyomán megszerezhette volna a vezetést már az első félidőben. A vendégek nem sok veszélyt jelentettek a hazai kapura, képtelenek voltak a bennmaradásért küzdő pályaválasztó fölé kerekedni.

A folytatás hazai góllal indult, a Facultas ezt követően szinte nem is engedte ki a Cigándot saját térfeléről. A fölény hamarosan újabb találatot eredményezett, a semmiből érkezett szabolcsi gól azonban visszahozta a meccsbe az ellenfelet. Az újabb kényszerű csere - a megsérült Tamást a nemrég felépült Ludvig váltotta -nem jött jól a Tiszafürednek, ám egy szép támadás nyomán így is tovább növelte előnyét. Hatalmas küzdelem jellemezte a mérkőzés hajráját is, amelyben kapott még egy gólt Dorcsák Zoltán együttese, de már nem engedte ki kezéből a győzelmet.

Dorcsák Zoltán: Csapatunk újra bizonyította, hogy az NB III-ban van a helye. További pontokra van azonban szükségünk, melyeket reméljük, hogy a hátralevő két idegenbeli mérkőzésükön meg tudunk majd szerezni. Annak pedig külön örülünk, hogy végre maximálisan ki tudtuk szolgálni közönségünket.