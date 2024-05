Kemény, férfias küzdelem zajlott az egész mérkőzésen, leginkább a mezőnyben, és bár úgy tűnt, hogy a Törökszentmiklós vezetése nem forog veszélyben, egy kontra vagy egy jó helyről járó szabadrúgás könnyen egalizálhatta volna az eredményt.

A fordulás után lassú mederben folyt a találkozó, érkezett is az első miklósi csere, méghozzá párban, a pályáról lesétáló Lucza Tamás pedig vastapsot kapott, mint ahogy minden játékos ezen az összecsapáson.

A folytatásban is leginkább a kontratámadások voltak a jellemzőek mindkét csapat részéről, felállt védelem ellen ritkán alakult ki játék.

Egy hosszú indításból szerezte meg a Miklós a harmadik gólját, ezúttal a szajoli bekkek nem tudták megállítani Puporka Milánt, aki a kapus kezei mellett a hosszúba gurította a labdát.

Továbbra is a Törökszentmiklós támadott, ám akcióik rendre lesállásból indultak. Nemúgy a 72. percben, amikor ismét Puporka talált be az első góljához hasonló szituációban. Meg is kapta a vastapsot a miklósi közönségtől a két minutummal későbbi lecserélésekor.

Úgy tűnt, hogy a második félidő derekán vissza tud jönni a meccsbe a Szajol, ugyanis egy szélső elfutást követő centerezés Benedek Nándort találta meg a tumultusban, róla pedig a hálóba pattant a labda, 4–2-re szépített a "pályaválasztó". A találat után újra megjött a szajoli szurkolók hangja, és a bekapott gól a Törökszentmiklóst is feltüzelte, ugyanis a hajrára sem fogyott el egyik csapat lendülete sem. Nagyon látszott, hogy mindkét együttes meg akarja nyerni a finálét.

Azonban a 87. percben egy nagy bedobás után Földi Attila lefordult védőjéről, és gólja beállította a végeredményt, a tábor pedig elkezdte éltetni kupagyőztes csapatát.

Gergely Mátyás, a Törökszentmiklós edzője: Szeretnék gratulálni mindkét csapatnak, amiért eljutottunk a kupadöntőig. Ezen a mérkőzésen a mi akartunk érvényesült jobban, és viszonylag jó százalékban használtuk ki a helyzeteinket. Pikáns meccset játszottunk, ami méltó volt a kupadöntőhöz, és külön öröm, hogy mindkét csapatot sok néző kísért el. Így kell kinéznie egy kupadöntőnek, ez a labdarúgás sava-borsa.