A 45. Tour de Hongrie mezőnye Karcagról rajtolt el idén. A nemrég átadott Karcag Kincse Művészeti és Konferencia Központtól indult a mezőny és a karcagiak szívét melengette még az is, hogy a Karcag Cycling csapatának versenyzője, a korábbi kétszeres magyar bajnok Filutás Viktor is tagja volt a magyar csapatnak.

Balról jobbra: Eisenkrammer Károly főszervező, Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára, dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, Szepesi Tibor polgármester, Abdrasov Zsanibek, a Kazak Köztársaság Magyarországi Rendkívüli és Meghatalmazott Nagykövete, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Filipovics Kristóf, a Lengyel Köztársaság Tiszteletbeli Konzulja, illetve Hubai Imre vármegyei elnök

Fotó: Daróczi Erzsébet

A szerdai eseményen a 196-os rajtszámmal induló versenyzőt kicsit talán nagyobb taps fogadta, mint a többieket, hiszen ő most a Nagykunság fővárosának lakosait is képviselte ezen a nemes megmérettetésen.

Fantasztikus érzés közelről látni a mezőnyt

A Sámándob előtti aláírási ceremóniára sokan voltak kíváncsiak. Nagy Gyula Vecsésről érkezett, s egy több versenyző által aláírt magyar zászlóval szurkolt.

– Imádom a körversenyt, ha tehetem a legtöbb helyszínre elmegyek. Nagyon izgalmas minden rajt és célba érés is. Remélem ma a magyar válogatott tagjainak sikerül kicsit megszorongatniuk a nemzetközi mezőnyt, hiszen nekünk is vannak ászaink – vélekedett a szurkoló.

– Másodszor vagyunk már Karcagon, azt látjuk, ma is nagyon szívélyesen fogadták a Tour de Hongrie mezőnyét, s mi, nézők sem csalódunk!

Ezt már Törökné Kovács Beáta mondta, aki kisfiával Dévaványáról már jó korán elindult, hogy jó helyről szurkolhassanak.

– Az itteni játszótér igazi kikapcsolódást jelentett a fiamnak is, miközben vártuk a csapatokat. Izgatottan készülünk a rajtra, hiszen mindig izgalmas, hogy ki tud elhúzni a mezőny előtt. Remélem baleset nélkül megússzák a versenyzők, hiszen itt már nem gyerektempós biciklizésről beszélünk. Azt azért nem szeretném, ha a fiam tíz év múlva ezt a sportot választaná, mert nézni szép, de veszélyesnek tartom – summázza az édesanya.

– Fantasztikus érzés, hogy testközelből láthatjuk a versenyzőket, de a mai nap nemcsak erről szólt, hanem arról is, hogy az egész várost picit megmozgatták a szervezők, hiszen a ligetben lévő pumpapályán több száz gyermek és felnőtt versenyzett. Én magam is szeretek biciklizni, erre már vannak biztonságos kerékpárutak is. Jó, hogy ilyen példaképeket láthatnak ma a gyerekek, mint ezek a sztárok – fogalmazott Nagy Jánosné, aki minden karcagi rajtnál vagy befutóbál ott volt eddig.