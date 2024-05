A találkozó után kiderült, hogy a mai siker a Martfű tagságát további egy évvel meghosszabbította az NB III-ban.

Közel két hónapos böjt után az elmúlt héten végre sikerben volt része a martfűi alakulatnak

Fotó: Nagy Balázs

Martfűi LSE - Pénzügyőr SE 3-1 (2-0)

Martfű, 300 néző, vezette: Szántó Simon Péter (Zahorecz, László I. S.)

Gólszerzők: Tóth K. (19. öngól), Kriska (21.), Székely D. (50.), ill. Balázs B. (73.)

Martfű: Gerhát - Draskóczi (Tóth N. 82.), Mlinárcsik, Székely, Vincze - Polyák, Asztalos - Ficsor (Kinyig 75.), Desnica (Sindel 75.), Kasik (Vadas 82.) - Kriska (Szabó T. 46.). Edző: Koncz Zsolt.

Jól kezdett a hazai gárda, helyzetei is akadtak a vezetés megszerzéséhez, de a vendégek előtt is adódott egy ziccer - ám ők sem éltek a lehetőséggel. A folytatásban nagyon gyorsan két gólos előnyhöz jutott a Martfű, amelyet sikerült is megtartania az első játékrész végéig.

A folytatásban szinte azonnal háromra (3-0) növelte a különbséget a pályaválasztó, sőt újabb találatok maradtak támadóik lábában. Uralta a mérkőzést a tiszazugi együttes, győzelme szinte egy pillanatig sem forgott veszélyben - a Pénzügyőr gólja csak szépségtapasz volt számukra. A hazai győzelem egyben a bennmaradást is jelentette, hiszen a négy csoport utolsó három helyezettjén kívül a legrosszabb tizenharmadik esik csak ki, pontszáma alapján pedig az a Martfű már nem lehet.