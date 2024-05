A lábtenisz hazai fellegváraiból, így többek között Budapestről, Kaposvárról, Egerből, Szegedről, Miskolcról és Százhalombattáról is érkeznek játékosok a szolnoki Kadi-kupára, hogy két kategóriában is összemérjék erejüket.

Rokszin Ádám is részt vesz Lengyel Bélával az oldalán a Kadi-kupán

Forrás: Beküldött fotó

A profi 1/3 elsősorban a fiatal versenyzőknek szól, de mivel nyílt a torna, így bárki nevezhet, viszont már csak az ötven év felettiek érintettek a senior korosztályban. Itt a győztes párost – Ács Károly és csapata sokéves, áldozatos szervezőmunkájának is köszönhetően – a szövetség hivatalos országos bajnoki címmel ismeri el. Ez még tovább emeli a verseny rangját, így ez is közrejátszik abban, hogy legalább tizenhat páros részvétele várható. Itt lesz a szakma krémje, köztük számos egykori labdarúgó is.

Természetesen több induló is képviseli vármegyeszékhelyünket, a Szolnoki Sportcentrum játékosai maximális létszámmal vesznek majd részt a rendezvényen abban a reményben, hogy számukra is terem majd babér.

Ez év novemberében hazánkban rendezik a sportág világbajnokságát, amihez remek felkészülést nyújthat a kupa a válogatott játékosok számára. Éppen ezért a mostani viadal szabályrendszerét teljes mértékben alárendelték a vb-nek.

A verseny elismertségével a díjazás is egyenértékű lesz, ajándékkosarakat kapnak majd a legjobbak, melyeket Szolnok vezetése és a rendezői stáb biztosít a tengósoknak. A magyar lábtenisz egyik alapító városának számító Szolnokon több mint száz főre készülő vacsorával várják a viadalt, a Tiszaliget varázsa pedig csak tovább emeli a rendezvény után érdeklődők számát.

A kupa hivatalos megnyitója 9.30-kor kezdődik a tiszaligeti teniszpályáknál.