szombat, 17.00

Kenderes–Tiszaföldvár

A két együttes őszi összecsapásán a Tiszaföldvár kétgólos előnnyel vonulhatott a félidőre, azonban a második játékrészben beindult a henger, további négy gólt szerezve 6–0-ra nyertek Sonkoly Lajos tanítványai.

A kék mezes Tiszaföldvár vármegye I.-es bajnok lehet a hétvégén

Fotó: Mészáros János

Tavasszal azonban bizonyította a Kenderes, hogy képes szoros eredményeket elérni az élmezőny csapataival szemben. Március közepén a Mezőtúr csak egy utolsó percben szerzett találattal tudta megnyerni a hazai mérkőzését (3–2), a jelenleg harmadik Jászberénynek pedig 1–0-s hátrányból kellett fordítani, hogy el tudja hozni a három pontot Kenderesről (3–1).

A hazaiak dolgát nehezíti, hogy Csillag Sándor vezetőedző a Törökszentmiklós elleni mérkőzésen elszenvedett sérülése miatt nem számíthat az első számú kapusára, Nagy Ivóra, valamint Kolompár Róbertre sem. Bodó Tamás, Daróczi Dávid és Balla Dávid felépülésére pedig továbra is várni kell.

A Tiszaföldvár is elvesztette két alapemberét az előző fordulóban, Bódai Nándor és Lukovszky Attilát is le kellett cserélni a Kunhegyes ellen.

Mesterszemmel

Csillag Sándor, a Kenderes vezetőedzője: – A taktikánk hasonló lesz, mint a többi élcsapat ellen, kontrákra rendezkedünk majd be. Minden azon múlik majd, hogy mennyire tudjuk beparkoltatni a buszt a kapu elé. A Földvár a legjobb csapat az osztályban, ha csak két-három helyzetünk lesz az egész mérkőzésen, akkor azokkal kell sáfárkodnunk. Természetesen mi is figyeljük a tabellát, tudjuk, ha nyernek Kenderesen, bajnokok lesznek. Szeretnénk eltolni a bajnokavatót, de akkor sem történik tragédia, ha kikapnánk, én gratulálok majd először Sonkoly Lajos barátomnak.

Sonkoly Lajos, a Tiszaföldvár vezetőedzője: – Annak ellenére, hogy az elmúlt fordulókban voltak nagyarányú győzelmeink, nem számítok könnyű mérkőzésre. Biztos vagyok benne, hogy annak ellenére, hogy a Kenderes tavaszi teljesítménye meglehetősen hullámzó, hazai pályán a jobbik arcukat szeretnék mutatni. Már a mérkőzés elejétől nekünk kell diktálnunk az iramot, szeretnénk eldönteni a bajnoki címet már a hévégén. Vannak tapasztalt játékosaink, akik tudják, hogy milyen érzés ebben a helyzetben pályára lépni, a fiataljaink azonban még nem érezhettek hasonlót. Így mindenképp koncentráltan kell játszanunk, mert egy esetleges bajnoki cím nem csak a sportolóknak, hanem a vezetőségnek és a településnek is fontos eredmény. Rétes Pál szakmai igazgatónk szavaival élve, a pillanatot ott kell megélni, így remélem, hogy az idegenbe is a csapattal tartó szurkolói mag kibővül, hogy együtt élhessük át a végső győzelmet.

A forduló további mérkőzései: Péntek: Mezőtúr–Jánoshida, 17.00. Szombat: Kisújszállás–Törökszentmiklós, Lurkó Focimánia–Rákóczifalva, Jászberény–Tiszagyenda, Kunszentmárton–Tószeg, Cserkeszőlő–Szajol, 17.00. Vasárnap: Kunhegyes–Jászfényszaru, 17.00.