Az összejövetelen a Jászberényi KSE új elnöksége felvázolta elképzeléseit a jövőt illetően, valamint a szurkolók is intézhettek kérdéseket a vezetők felé.

Szurkolói ankétot tartott a Jászberényi KSE elnöksége

Fotó: MW Archív

– Az utánpótlást ugyanolyan fontosnak tartjuk, mint a felnőtt csapatot, a kettő nem működik egymás nélkül – mondta Szántai Attila elnök. – A fiataloknak kellenek olyan idolok, akikre felnézhetnek. És nem utolsó sorban az utánpótlásnevelés a legjobb befektetés.

Ezen a téren nem áll rosszul Jászberény, közel kétszázan kosaraznak a klubnál, de ezt is szeretnék növelni.

– Jelenleg minden megyei illetve országos bajnokságban szerepelünk, de az U14-es korosztálytól fölfelé jelentősen csökken a játékosok száma – vázolta fel Pintér Ferenc utánpótlásért felelős vezető. – Ezért tovább szeretnénk fejleszteni az ovikosárlabdát, de nem csak Jászberényben, hanem a környező településeken is.

Böndi Szabolcs Attila pedig a klub anyagi helyzetéről beszélt:

– Nem vagyunk könnyű helyzetben, a bevételeket legnagyobb része a TAO-ból származik, ezért folyamatosan vesszük fel a kapcsolatot a cégekkel. A kiadások nagy részét pedig a személyi jellegű költségek, valamint az önkormányzatnak fizetett terembérlet teszi ki.

Az elnökségi tag azt is elmondta, hogy már elkezdtek közelebbi kapcsolatot kialakítani a szurkolókkal, a szülőkkel és a támogatókkal, valamint szeretnék jobban bemutatni a klub hétköznapjait is.

– Be akarjuk kapcsolni a csapatot a városi közösségbe, ennek egyik lépése volt, hogy részt vettünk a kolbásztöltő fesztiválon. De a közeljövőben szervezünk egy nyílt kosaras tábort, a Novák Áron Emléktornát, valamint a Kosaras Pikniket is. Ezen túl pedig a Sportok Éjszakáján is szeretnénk részt venni. Fontosnak tartjuk a kapcsolatépítést más jászberényi sportszervezetekkel, és a közösségi médiát is jobban szeretnénk használni.

Az első bejelentések között volt, hogy a klub jelenlegi edzője, Puskás Artúr, további három évig marad a Jászberényi KSE kispadján.