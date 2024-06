Csábi József az NB II.-ben szereplő BVSC-Zuglónál folytatja edzői pályafutását.

Csábi József a BVSC edzője lett

Forrás: bvsc.hu

Csábi 1994 és 1996 között negyvenhárom mérkőzésen lépett pályára a fővárosi csapatban, amelyeken egy gólt szerzett, valamint NB I.-es bajnoki- és Magyar Kupa ezüstöt ünnepelhetett. Ezután 2000-ben egy rövid időre még visszatért játékosként Zuglóba, valamint itt kezdett el edzőként az utánpótlásban dolgozni, azonban rövid idő után a Szolnoki MÁV felnőttcsapatának irányításával bízták meg.

A BVSC-nek a másodosztály újoncaként sikerült kiharcolni a bennmaradást, a szolnoki tréner viszont azt szeretné, hogy stabilan a középmezőnyben szerepeljen a klub.

– Két évvel ezelőtt már beszéltem a BVSC-vel egy szerepvállalásról, de akkor nem jött össze, engem pedig megtalált utána ez a feladat Kazincbarcikán. Azonban most úgy alakult, hogy a barcikai távozásom után sikerült megállapodnunk a közös munkában. Számomra nagyon vonzó az az üzenet, amelyet a BVSC, mint klub közvetít a sporttársadalom felé. Ez alatt nem csak a labdarúgó szakosztályt értem, hanem az egész egyesületet. Természetesen az is nagyon szimpatikus volt, ahogy a BVSC az elmúlt években egyre feljebb jutott. Számomra garancia a megfelelő munkára a klub nagy hagyománya és azok az emberek, akik ezek mögött a sikerek mögött állnak, amelyeket láttunk az utóbbi években is – nyilatkozta Csábi József.