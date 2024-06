A legkisebbek székhelye továbbra is az Pletykafalu városrészben található Abonyi úti Judo Központ marad, azonban az idősebb dzsúdósok már a Szolnoki Sportcentrum minden igényt kiszolgáló Véső úti teremben hódolhatnak a cselgáncs sportjának. A sokat látott Hangyási László is meglepődött a szolnoki létesítményeken.

Intenzív volt az első edzés a Szolnoki Sportcentrum Véső úti cselgáncstermében

Fotó: Mészáros János

– Jelentősen javítja a felkészülés komplexitását, ha edzés előtt a szomszédos rekortán futópályán tudnak bemelegíteni a sportolók, majd egy jól felszerelt teremben zajlik az edzés, utána pedig lehetőségük van a regenerációra a strandon. Erre Magyarországon egyelőre kevés helyen van lehetőség – mondta a mesteredző.

Fejlődik a cselgáncs

A fejlődés megindult tehát a létesítmények terén, azonban „Laci bácsi” bízik a további előrelépésekben is.

– A legoptimálisabb az lenne, ha olyan központokban tudnának a fiatalok edzeni, ahol a sportág nagyjaival is találkozhatnak, vagy akár együtt is edzhetnek a példaképeikkel – fejtette ki a szakember. – Jelenleg nincs az országban ilyen létesítmény, ami ennyi sportolót be tudna fogadni, de bízunk benne, hogy egy jó szereplés a közelgő olimpián, vagy a 2025-ös budapesti rendezésű cselgáncs-világbajnokság még nagyobb löketet ad majd a hazai dzsúdóéletnek.

Hangyási meglátása szerint nemcsak a közelmúlt fejlesztései, hanem társadalmi változások is viszik előre az élsportot.

– Úgy vettem észre, hogy az elmúlt négy-öt évben a tömegsportban is elindult egy pozitív változás. Egyre többen kezdtek el futni, kerékpározni, edzőterembe járni. Ebből a szempontból is remek ez a szolnoki komplexum, mert amint belakja a dojót a dzsúdószakosztály, a gyermeküket épp edzésre hozó szülők is megtalálják majd a sportos elfoglaltságukat az tréning ideje alatt. Otthon, Pakson is az a tapasztalat, hogy a jó eredményekhez fontos a csapatmunka. Összhangban kell lennie a szülőknek, az iskolának és persze a klubnak is, vezetőstől, edzőstől a fejlődéshez.

A szolnoki sportolókon kívül jelenleg három ceglédi és négy ukrán versenyző is erősíti a Véső úti csapatot.