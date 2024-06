Eredmények

I. osztály:

A másodosztályú bajnokság legjobb csapatai a dobogón

Fotó: Kovács Norbert

Az első osztályban kilenc gárda küzdötte végig a szezont. A címvédő Papírforma legénysége rendre jó játékot nyújtva, magabiztosan szerezte meg az aranyérmet. Az újonc Fire Oil pedig bravúros szerepléssel a második helyen végzett. A bronzérmet a Mozaik Kerámia gárdája zsebelte be a tavalyi harmadik GÉF-PRO előtt.

26. forduló: Danyi Optika–Papírforma 2–9, Csontos–Stilo d’Oro 4–3, GÉF-PRO–Mozaik Kerámia 3–3, Laune–Fire Oil 0–5, szabadnapos: AMT.

27. forduló: Papírforma–AMT 3–2, Stilo d’Oro–Danyi Optika 1–5, Mozaik Kerámia–Csontos 2–4, Laune–GÉF-PRO 1–2, szabadnapos: Fire Oil.

A bajnokság végeredménye: 1. Papírforma 64 pont, 2. Fire Oil 47, 3. Mozaik Kerámia 39, 4. GÉF-PRO 38, 5. AMT 34, 6. Stilo d' Oro 30, 7. Csontos 23, 8. Danyi Optika 19, 9. Laune 13 pont.

A góllövőlista élmezőnyének végeredménye: 1. Varga Mihály (Stilo d'Oro) 32 gól, 2. Szabó Bence (Papírforma) 27, 3. Szabó Martin (AMT) 23, 4. Gulyás Richárd (Papírforma) 18, 5. Bokor József (Csontos) 17, 6. Bazsonyi Bence (Papírforma) 15 gól.

II. osztály:

A második ligában a Nesztor Autó együttese veretlenül gyűjtötte be a bajnoki címet. Az ezüstérem akárcsak tavaly az idén is a Bad Boys csapatáé lett. A bronznak pedig az SRS legénysége örülhetett.

17. forduló: Népsport–Nesztor Autó 0–3, Non Stop Vill Team–Bad Boys 1–1, Team Zero–Czető Acél Kft. 1–6, Fegyi Brothers–Build & JobHolding 6–1, SRS–Vád–Law 0–0.

18. forduló: Build & JobHolding–Vád–Law 3–5, Nesztor Autó–Non Stop Vill Team 1–0, Bad Boys–Team Zero 3–6, Czető Acél Kft.–Fegyi Brothers 5–3, Népsport–SRS 0–3.

A bajnokság végeredménye: 1. Nesztor Autó 50 pont, 2. Bad Boys 38, 3. SRS 31 pont, 4. Non Stop Vill 27, 5. Czető Acél Kft. 25, 6. Fegyi Brothers 24, 7. Team Zero 21, 8. Build & Job Holding 20, 9. Vád-Law 15, 10. Népsport 4 pont.

A góllövőlista élmezőnyének végeredménye: 1. Pap Gyula (Non Stop Vill Team 18 gól, 2. Mozsár János (Non Stop Vill Team) 17, 3. Cherrati Samir (Build & Job Holding) 15, 4. Pilipkó János (Team Zero) 14, 5. Emődi Tamás (Bad Boys) 13, 6-7. Czimer Mátyás (Nesztor Autó), Suki Norbert (Non Stop Vill Team) 12 gól.