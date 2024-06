A spanyolok elleni elődöntő nem sikerült a mieinknek, kikaptak a későbbi vb-győztestől (14–6), viszont a bronzcsatában a montenegrói gárdát legyőzték 12–10-re. Hírportálunk kérésére Hangay Róbert értékelt.

Hidasi Zétény (balra) és Tigyi Ábel a világbajnokságon

Forrás: Facebook/Szolnoki Dózsa

– Örülök a válogatott sikerének, hiszen mint minden évben, így idén is érmet szereztek a világversenyen – nyilatkozta hírportálunknak Hangay Róbert. – Amire még büszkék vagyunk, hogy szinte minden esztendőben adunk játékosokat a nemzeti csapatba. A régmúltra nem tekintenék vissza, a korábbi években Teleki András és Szeghalmi Zsombor is Eb- és vb-érmes együttesekben szerepelt. Mindezek is bizonyítják, hogy becsületes, szisztematikus munka folyik klubunknál, csapataink a magyar bajnokság élmezőnyéhez tartoznak. Ábel és Zétény is rászolgált a válogatottságra, sokat tettek érte, keményen dolgoznak a tréningeken, a meccseken, mindezekért jutalmul tavaly Eb-győzelmet, idén pedig vb-bronzot könyvelhettek el. És még nincs vége, hiszen U18-as válogatottunk, amelynek én vagyok a másodedzője, jövő kedden rajtol a világbajnokságon Buenos Airesben. Az együttes egyik alapembere a szolnoki Cseh Maxim, tőlük is érmet várunk a vb-n.